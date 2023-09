Abogada denunció a juez por persecución, prevaricato y violencia de género

La historia que termina en la presentación judicial por parte de la letrada que cuenta con varios años de trabajo en Paraná, se podría sintetizar -según partiendo de la opinión de la abogada-, de un permanente hostigamiento del magistrado, que por motivos que desconoce, "le hizo sentir el rigor de la peor manera en el juzgado", lo que llevó a que realizara en un primer momento una denuncia por violencia de género, que tenía como sustento una persecución en una causa propia de quiebra en el juzgado comercial, como también en ese expediente. Lo que puso en crisis la causa, fue la resolución del magistrado de avanzar con la subasta de una propiedad, trámite que no estuvo para nada de acuerdo la letrada, por considerar ese paso ilegal.

Partiendo de este entuerto, la causa por quiebra, sigue con constantes rechazos a planteos de la abogada en los incidentes judiciales.

En el desarrollo de las acciones intimidatorias contra la abogada, se sumaron multas sancionatorias a la letrada, y el posterior dictado de resoluciones en plazos que no tenían sustento legal, ya que afectaban directamente a la abogada.

Además, se hace saber en la presentación judicial, que el juez Moia, modificó las fechas de las resoluciones de modo indebido.

En otro tramo de la acusación, hizo notar Buttazzoni que el magistrado tampoco cumplimentó fallos que la Cámara de alzada había ordenado en los expedientes revisados.

En el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N 9, a cargo de Moia, se hizo la primaria presentación de la abogada. Alertó que por problemas económicos, solicitó su concurso el 07/06/2016, y posteriormente se transformó en quiebra, en fecha 01/12/2017.

Sin embargo, resaltó: "Desde que el Dr. Moia se hizo cargo del Juzgado percibo una persecución, una discriminación manifiesta, ya que todos los escritos que se presentan son rechazados, no se concede ningún recurso, como si el Juzgado existiera en otro lugar, que no es la Nación Argentina ni la Provincia de Entre Ríos, con normas diferentes, y donde no se respetan las mínimas garantías convencionales y constitucionales".

Recordó que con fecha 26/06/2020 se inició el incidente de enajenación o liquidación de bienes, "donde se determina que debe iniciarse en forma inmediata a la sentencia de quiebra, dentro de los cuatro meses. Es decir, que el 01/04/2018 se perdió el derecho a la enajenación de bienes. Sin embargo, el juez proveyó el incidente, y sigue tramitándolo, pese a mi oposición". Lo que llevó a que dispusiera la subasta de un inmueble que formaba parte de la causa.

susana medina superior tribunal de justicia stj.jpg

"Las irregularidades de este Incidente dieron lugar a la promoción del incidente de nulidad, donde la Sala I hizo lugar a la queja por apelación denegada, y concedió la apelación con efecto suspensivo", informó la abogada quien logró suspender las medidas el 27/06/2023. Pero a los pocos días "el Dr. Moia dictó resolución con fundamento en la notificación de resolución que refiere a gastos a cargo de la quiebra y nada tiene que ver con la suspensión o con el Incidente de Nulidad, y dejó sin efecco la suspensión dispuesta por la justicia. Esto se encuentra con recurso directo ante la Sala I de la Cámara II"

Pese a esto, Moia dispuso la subasta de inmueble para el 09/10/2023.

A entender de la denuncia, existió contradicciones en las resoluciones del juez Moia, pero además avanzó con parcialidad, discriminación y violencia institucional hacia la abogada de 64 años.

Suspendieron a la jueza Josefina Etienot y presentaron una denuncia ante el HJE

Remarcó en los fundamentos de la denuncia: "Esto es de gravedad institucional, atento a que existe un incidente de nulidad absoluta del incidente de liquidación que está con apelación ante la Sala I, y del que depende la vida de este incidente de liquidación, y el juez está ensañado en llevar adelante el abuso y la enajenación ilegítima de la propiedad de esta parte, y sigue dictando resoluciones intentando hacer revivir un trámite que nació muerto, caduco y prescripto".

En esa línea, explicó la afectada por el juez: "Existen dos instancias judiciales de diferente grado interviniendo en los mismos procesos, lo que viola el derecho del debido proceso, dentro del que se encuentra el derecho al juez natural e imparcial; el derecho de defensa, y de Propiedad, por lo que es urgente la suspensión del trámite de este Incidente de liquidación, por ser nulo absolutamente".

En la larga fundamentación, la abogada recordó: "Con las resoluciones dictadas por el Dr. Moia, sobre confiscación de mis bienes; por las amenazas y coacciones y la aplicación de multas ilegítimas contra la suscripta para que no recurra sus resoluciones manifiestamente arbitrarias, ilegítimas, inconstitucionales; el rechazo constante a conceder recursos, cuando es un derecho humano".

Toda esa serie de reclamos de la letrada, terminaron con "la negativa constante a declarar la caducidad y prescripción del incidente de enajenación o liquidación de bienes, y acciones de revocación constituyendo delitos contra esta mujer, "trabajadora, de 64 años, adulta mayor, agravado por la ausencia de perspectiva de género y violencia económica y patrimonial, física y psicológica".

Más adelante, recalcó: "El juez siguió tramitando un proceso que estaba suspendido. Desobedeció a la Sala I, e incurrió en el ejercicio legítimo de sus funciones, y habría incurrido en este supuesto delito, al continuar dictando resoluciones".

Por ello entendió que surgió claramente "La nulidad absoluta de lo actuado, por violar el derecho de plazo razonable que determina la nulidad de todo lo ejecutado por el magistrado".

"Todo agravado por la ausencia de perspectiva de género, violencia contra la mujer -Ley 26.485, institucional, laboral, económica, patrimonial, física, psicológica; discriminación manifiesta, con la revictimización constante de la suscripta", alertó al respecto.

El último punto planteado apunta a que Moia ocurrió en el delito de Falsificación de instrumento público, tras la sentencia firme en ese aspecto, dictada por la Sala I de la Cámara II", y que no fue tenida en cuenta con el magistrado.

La denuncia fue presentada ante la secretaría Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. Allí se solicitó urgentemente ordenar la suspensión del Incidente de liquidación, por el abuso y enajenación ilegítima de la propiedad llevada a cabo por el juez Moia, que dispuso la subasta de inmueble para el 09 de octubre de 2023 a las 8, cuando se encuentra pendiente de resolución la apelación del Incidente de Nulidad del Incidente de Liquidación; y por la posible comisión del delito de Prevaricato entre otros supuestos delitos perseguibles de oficio.