Patronato: Huracán le mueve el piso a Chimino

Con mucha incertidumbre y en un mercado de pases que se mueve muy lento, en Patronato piensan en el armado del plantel para la flamante Liga Profesional de Fútbol. Uno de los jugadores que el entrenador Gustavo Álvarez pretende para que continúe en el equipo es Christian Chimino, aunque el lateral por derecha en estos momentos deshoja la margarita entre seguir en el equipo paranaense y volver a Huracán.

16 f1.jpg El DT Gustavo Álvarez pretende contar con Chimino en el próximo plantel de Patronato Diego Arias / UNO

Su vínculo con el Rojinegro finalizó el 30 de junio y ahora deberá definir su futuro. Chimi reconoció que en las últimas horas dialogó con Israel Damonte, técnico del Globo, quien pretende sus servicios. “Me llamó Damonte. Me dijo que quiere contar conmigo. Tengo buena relación y sí, me gustaría volver a Huracán. Hoy soy jugador libre, pero Patronato también me quiere. Lo que hablé con Israel me lo guardo para mí, pero sí me dijo que hay un plantel con muchos chicos y que va a necesitar jugadores que sean referentes. Los chicos necesitan una guía”, expresó en una entrevista con Por Siempre Globo.

“La verdad es que en Patronato estoy muy bien. Está ordenado. Pero que Huracán me mueve el piso, me lo mueve. Pasé unos años maravillosos en el club”, agregó.

El defensor jugó en el conjunto de Parque Patricios entre 2017 y 2019, y recordó su etapa en el club. “Con el hincha tuve y tengo un gran ida y vuelta. Yo soy así, voy de frente con todo y por eso a veces caigo bien, pero otras muchas también mal. Desde lo deportivo, me quedó la espina clavada de la Libertadores. Teníamos equipo para más pero no se nos pudo dar”, deslizó