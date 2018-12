Osvaldo Bayer y el recuerdo de por qué se hizo hincha de Central

El día que cumplió 129 años Central despidió a uno de sus hinchas más famosos: el historiador y periodista Osvaldo Bayer.

Bayer era confeso hincha de la entidad de Arroyito. Y la admiración era recíproca. Por eso la biblioteca del club lleva su nombre desde 2011.

"Que la biblioteca del club del equipo del que soy hincha tenga mi nombre es como tocar el cielo con las manos. Este reconocimiento es algo hermoso", había dicho en aquella ocasión Bayer, tras el reconocimiento.

Durante una entrevista, el escritor santafesino explicó por qué se hizo hincha del equipo que viene de consagrarse en la Copa Argentina.

Durante la misma, contó que "Central era, porque antes, cuando se cambió todo en el fútbol argentino, ingresaron a dos clubes de rosario a primera división. Central y Newell's. Y en segunda iban Colón y Unión. Pero no había ascensos ni descensos. De manera que quedaban siempre. Yo como buen santafesino era de Colón en segunda, y de Central, en primera. Yo los había visto jugar y me gustaba ver a los jugadores de Central porque jugaban caminando. Uno fútbol especial, Rosarino le decían. Desde chico, desde los 7 años, era hincha de Central. Mi padre me llevaba a verlo cuando venían acá a River, porque antes la cancha estaba en Palermo".

Fanático de Central, Bayer tiene el privilegio de ser una de los cuatro hinchas canallas más famosos. La biblioteca del club lleva su nombre, y su retrato está junto a los del Che Guevara, Roberto Fontanarrosa y el Negro Olmedo.

"Osvaldo Bayer, periodista, escritor, historiador. Lucidez y coherencia. Un gran Canalla. Lamentamos su partida. Desde la tercera bandeja seguirá defendiendo nuestros colores", despidió Rosario Central en su cuenta oficial de Twitter.

