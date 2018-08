La vicepresidenta Gabriela Michetti oficializó la convocatoria a sesionar este miércoles para tratar el proyecto de legalización del aborto. El debate arrancará 10.30 y la duración dependerá del acuerdo al que arriben los senadores, aunque se espera que la votación se produzca, como mínimo, durante la madrugada del jueves.

En el decreto firmado este lunes por la presidenta de la Cámara alta figuran el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados sobre interrupción voluntaria del embarazo, y además una serie de pliegos judiciales que se votarán al inicio de la sesión.El proyecto de aborto legal , seguro y gratuito se encamina al rechazo, dado que hasta ahora hay 37 senadores por el "no", 31 por el "sí", una abstención anunciada -de la neuquina Lucila Crexell- y una ausencia -la puntana Eugenia Catalfamo, de licencia por embarazo.El debate podría iniciar con una discusión reglamentaria, dado que el proyecto no consiguió dictamen de comisiones la semana pasada por la negativa del sector "celeste" a firmar despacho y la insuficiente cantidad de firmas de la facción "verde".A pesar de que ya fue votada la "preferencia con o sin dictamen" para el proyecto en cuestión, los legisladores que se oponen a la ley podrían reclamar la habilitación del tratamiento por los dos tercios de los votos, aunque aclaran que no pondrán obstáculos para ello.