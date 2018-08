Bomberos voluntarios de todo el país abrazan el Congreso contra el ajuste y el desfinanciamiento

Los Bomberos Voluntarios de todo el país se encuentran en estado de alerta y movilización en reclamo de sus derechos, el pago de las deudas y que no se modifique la Ley 25.054.









Este jueves llegaron hasta el Congreso de la Nación y realizan un abrazo simbólico que es acompañado por un toque de sirenas en varios puntos del país, acción directa que fue decidida en una reunión de Mesa Ejecutiva Ampliada, realizada el jueves 19 de julio.





Entre los reclamos está el pago de los $ 147.396.108,00 correspondientes al excedente de recaudación del Ejercicio Presupuestario 2017 que no fue liquidado; la incorporación al Ejercicio Presupuestario 2018 de los $ 614.327.240,00 que no fueron contemplados en la partida original y que no se modifique la Ley Nacional 25.054 del Bomberos Voluntarios, sancionada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación en el 2014.