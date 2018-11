Absolvieron al hijo de un excomisario por el abuso de una chica de 13 años

Cuando se estaba por cumplir un año de su detención, fue absuelto y recuperó su libertad el hijo de un ex comisario de Santa Rosa que estaba acusado por haber abusado sexualmente a una menor de 13 años.

En la mañana de este viernes se dictó la sentencia en los Tribunales de San Martín donde Emiliano Barroso Cañamero (20) fue absuelto por el beneficio de la duda. Los jueces Viviana Morici, Armando Martínez y María Victoria Franaro tomaron la decisión en forma unánime.

De esta forma, se inclinaron por la tesis de la defensa. Durante la etapa de alegatos, el abogado Juan Rossello había solicitado que su cliente sea absuelto ya que no existían pruebas científicas para constatar el vejamen. El letrado argumentó que la denunciante no presentaba lesiones genitales y que no se hallaron rastros de semana en su cuerpo.

El fiscal de Santa Rosa-La Paz, Héctor Rosas, había pedido que Barroso sea condenado a 8 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. Apuntó a que la víctima ratificó los hechos en cámara Gesell y que los peritos psicológicos detallaron que no tenía indicios de fabulación y presentaba síntomas típicos de víctimas de abusos. Prueba de esto era que la menor intentó quitarse la vida con un cóctel de pastillas tras el hecho.

El joven de 20 años recupero su libertad y el próximo viernes se conocerán los fundamentos de los magistrados. Con este documento, el fiscal Rosas podrá decidir si apela el fallo.

En su cumpleaños

En los primeros días de diciembre pasado, Emiliano Barroso se encontraba festejando su cumpleaños en una vivienda ubicada en la localidad de La Dormida. Una chica de 14 años que había acudido a la fiesta ingresó minutos después al Hospital Perrupato con signos de haber intentado quitarse la vida.

La menor relató que estaba en el festejo cuando fue arrastrada varios metros por dos sujetos y mientras uno la reducía Barroso la abusaba. Se dio inmediata intervención a la Justicia y días después la víctima ratificó el testimonio en cámara Gesell.

El entonces comisario departamental, José Barroso -ahora retirado de la fuerza-, fue alertado sobre los hechos y entregó a su hijo ante personal judicial. En cuanto a la otra persona que habría participado del vejamen, nunca pudo ser identificada en la investigación.













Fuente: UNO Mendoza