Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto no se sacaron ventajas

En una final por la permanencia, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 0 a 0 en Mar del Plata.

Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto empataron 0 a 0 en un partido clave por la permanencia disputado en el estadio Minella de Mar del Plata, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En un cotejo en el que ninguno arriesgó mucho y lo más destacado fue el errado de Gabriel Alanis, que le hubiera dado la victoria al León del Imperio. Con este resultado el Tiburón cosechan seis unidades de 36 posibles y los cordobeses tan solo cinco.