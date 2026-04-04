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Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto no se sacaron ventajas

En una final por la permanencia, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 0 a 0 en Mar del Plata.

4 de abril 2026 · 16:56hs
El partido entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto fue de mediocre para abajo.

El partido entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto fue de mediocre para abajo.

Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto empataron 0 a 0 en un partido clave por la permanencia disputado en el estadio Minella de Mar del Plata, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En un cotejo en el que ninguno arriesgó mucho y lo más destacado fue el errado de Gabriel Alanis, que le hubiera dado la victoria al León del Imperio. Con este resultado el Tiburón cosechan seis unidades de 36 posibles y los cordobeses tan solo cinco.

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