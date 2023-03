Yarará Team asumirá el primer desafío en el año

La escuela que funciona en las instalaciones de la comisión vecinal Villa Sarmiento redondeó una gran temporada 2022. Cosechó un sinfín de cinturones en las distintas competencias que afrontó. El 16 de diciembre cerró el año con un acto de graduación. Luego de tres semanas de receso el Team Yarará retomó los entrenamientos el 9 de enero. Dos meses de intensos trabajos impulsaron el salto a los cuadriláteros.

“Habitualmente comenzamos a competir en abril. Este año decidimos adelantarnos. El 2022 fue un año intenso en cuanto a competencia, pero con muchas satisfacciones porque cosechamos una importante cantidad de cinturones. De hecho tres de los cuatro chicos del Yarará Team ganaron cinturones en el Mundial. Este año retomamos con muchos anhelos, sueños proyectados”, señaló Daniel Bianni, en diálogo con Ovación.

Yarará team.jpg El Team Yarará inició la pretemporada el 9 de enero. UNO / Mateo Oviedo

El profesor adelantó que el equipo paranaense proyectó varios desafíos para 2023. “Tenemos programadas algunas competencias para lo inmediato. Este fin de semana formaremos parte del Torneo Kamizake que organiza La Máquina Mendieta. El 27 de abril competiremos en el torneo Tribal Fights. En ese torneo Leo (Rodríguez) disputará un título como retador. Si lo gana irá a disputar otro título en otro torneo. Y si gana esa competencia reclamaríamos el título WKM a fin de año. Además formaremos parte del Sudamericano que se desarrollará en mayo en Rosario. Después sobre la marcha veremos adónde competiremos. La intención es competir una vez al mes. Puede ser en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco. Contamos con el respaldo de la Secretaría de Deportes de la Provincia, que nos brinda los pasajes para trasladarnos”, agradeció el instructor.

El torneo Kamizake marcará el inicio de temporada. Será el laboratorio donde analizarán lo realizado en la primera parte del 2023. “El primer torneo de cada temporada es un testeo. Nos permite analizar cómo estamos parados, cómo arrancamos la temporada y nos enfoca adónde debemos apuntar en el entrenamiento. A veces debemos reforzar la parte física, otra la parte técnica, o la psicológica. Si las tres facetas no están niveladas puede salir algo mal”, advirtió Bianni.

El instructor mencionó que el respeto por el adversario es uno de los mandatos del Team Yarará. Esa postura los obliga a tener el mayor grado de concentración para no dejar librado ningún detalle ejercido durante la preparación. “En cada competencia nos planteamos que enfrentaremos a un rival que está igual o mejor entrenado que nosotros. A partir de ahí debemos hacer valer nuestro corazón de guerrero”, detallo.

Progreso

Ramiro Zamero y Leonardo Rodríguez se plantearon dos objetivos para 2023: avanzar al profesionalismo. Antes buscarán cerrar de la mejor manera su etapa en el semipro. El primer paso lo darán este sábado en el sur del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA).

“A principio de año tuve una mínima lesión. Asimismo físicamente me siento bien para el sábado”, aseguró Zamero. “Siempre cuesta al principio de año. De todos modos estoy bien entrenado y eso me ayuda a calmarme a mí mismo. Me ayuda para manejar los nervios. De todos modos la primera pelea es para ver qué aspectos debo pulir y seguir mejorando. Asimismo me siento bastante completo”, añadió.

Ramiro indicó que el paso que buscará efectivizar este año demanda mayor compromiso. “Cada paso que uno da en la carrera deportiva requiere mayor entrenamiento. Sucedió cuando pasé de amateur a semiprofesional. Lo mismo sucederá cuando avance al profesionalismo. Y no sólo requiere entrenamiento físico y corporal, sino también psicológico”, explicó.

Rodríguez, por su parte, mencionó: “Estoy preparado para este fin de semana. Al torneo Kamizake lo conozco porque competí el año pasado como amateur. Buscaré seguir con la racha de buenos resultados cosechados en 2022 porque este año asumiré nuevos desafíos en los siguientes meses. Tendré la oportunidad de sumar nuevos cinturones”.

Regreso

A fines de 2022 Bautista Benítez retornó al Team Yarará. “Estuve compitiendo en otra academia, pero tuve que dejar por cuestiones laborales. Decidí entrenar con Daniel porque ya lo conocía”, mencionó.

Bauti protagonizará mañana un combate por un cinturón amateur. “Me siento muy preparado. Bajé 16 kilos en lo que va del año y voy por más. Este año quiero adelantar todo lo que pueda para seguir de pie”, aspiró.

Desafíos

Priscila Moreyra y José Copello son dos caras nuevas del Team Yarará. Mañana cumplirán un rol importante en el Torneo Kamikaze. Su presencia dentro del cuadrilátero no tendrá como objetivo buscar una medalla, un trofeo o un cinturón, sino que transmitirá un mensaje en una exhibición mixta.

“La propuesta que brindaremos es muy buena. Queremos transmitir que la mujer tiene las mismas condiciones que el hombre para competir. Para eso debemos romper con las barreras impuestas. Apuntamos a eso con esta demostración”, subrayó Copello.