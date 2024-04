Wenceslao Mansilla y Francisco Solá animarán la velada en Paracao

Mansilla, de 38 años, estará en el duelo de fondo, programado a seis rounds. Hasta ayer no habían podido conseguirle un rival tras habérsele caído tres posibles adversarios, y seguían en la búsqueda. Esto podría hacer variar la categoría de la pelea.

Por su parte Solá, de 25 años, tendrá su segunda presentación en el campo rentado. Su rival será el nogoyaense Néstor Pototo Segura, que realizará su debut profesional. El semifondo está programada a cuatro asaltos, en la división Súper Ligero.

Mientras ultiman su puesta a punto, los peleadores visitaron la Redacción de UNO y hablaron de los compromisos que afrontarán en la institución de la zona sur de la capital entrerriana.

Wenceslao Mansilla y Francisco Solá distendidos.jpg Wenceslao Mansilla y Pancho Solá fueron compañeros de gimnasio en Ministerio. Ahora son técnico y pupilo, además de colegas. Mateo Oviedo/UNO

Wenceslao Mansilla espera por su rival

Si bien Mansilla tiene una forma de pelear marcada que utiliza en todos sus combates, lamenta que todavía no haya podido confirmar su adversario: “Mi estilo es el de ir para adelante, tratando de achicar distancias para descargar con fuerza. Lamentablemente todavía no sé con quién me voy a encontrar ni en qué categoría. Estoy esperando que se confirme cuanto antes. Esa cuestión me tiene un poco intranquilo, aunque tengo la esperanza de que todo se solucionará”.

“Uno siempre tiene que pensar en que las peleas serán muy difíciles y entrenar con la cabeza bien enfocada –prosiguió–. Nunca hay que subestimar a ningún rival ni compromiso porque el desarrollo de cada pelea depende de lo que se haya hecho en el gimnasio previamente. Más que los antecedentes y la experiencia, la clave pasa por el entrenamiento. He tenido la oportunidad de medirme con rivales de renombre como Julian Williams, lo cual me sirve pero no me alcanza si no hago bien las cosas en el gimnasio”.

Para concluir, Wency destacó a la ciudad y la gente que trabaja en Paracao: “Paraná es una buena plaza para organizar boxeo ya que la gente responde. Hay una variedad importante de clubes, gimnasios, entrenadores y boxeadores, lo que significa mucho potencial. El hecho de que se realicen más de una velada todos los meses ayuda a que crezca el deporte. En Paracao se realizó el primer festival post cuarentena, en septiembre de 2021, y se siguió apostando a este deporte. La gente respondió porque los espectáculos han sido muy lindos. Tanto la comisión directiva como los empleados del club se brindan y colaboran para que todos salga bien”.

Francisco Solá busca su primer triunfo

Por su parte, Solá aseguró que: “Estoy muy contento por volver a pelear. Los entrenamientos han sido duros y con mi equipo de trabajo realizamos los ajustes necesarios para poder ganar con claridad y no dejar que la historia llegue a las manos de los jueces”.

En su estreno como profesional, el exluchador de MMA empató tras un combate muy parejo.

“Uno siempre quiere ganar y más en el debut en el que se llega con mucha ilusión –agregó–. Pero ese empate me sirvió para madurar y hacer las correcciones necesarias, tanto en el gimnasio como en mi vida personal. Ahora estoy haciendo lo correcto y creo que se notará el día de la pelea”

Posteriormente, explicó cuáles fueron esas correcciones que realizó.

“Entrené de manera más intensa, realizando guanteos con Wency que es quien me reta para aprender. Estoy mentalizado en arriesgar más, cosa que por mi estilo de boxeo no hago mucho. Debo dar un plus ya que no sirve guardarse nada en peleas de cuatro rounds porque son muy cortas y uno no puede darse el lujo de especular”, contó.

Por último, Solá analizó brevemente a su rival: “A Segura lo he visto, ya que he compartido veladas con él. Si bien nunca nos enfrentamos como amateurs, sí ha combatido con otros chicos de acá. Es un boxeador que va al frente y se prende a los cruces, lo cual me gusta ya que me va a exigir al máximo y me dará lugar a que pueda trabajar”.

Las entradas anticipadas ya están a la venta

En la secretaría del Club Atlético Paracao ya se encuentran a la venta las entradas anticipadas para el festival del sábado. Las mismas tienen un valor de 4.000 pesos, mientras que en puerta valdrán 5.000. Vale destacar que además de los compromisos de Mansilla y Solá, también habrá 10 enfrentamientos de índole amateur entre representantes de los distintos gimnasios de la capital entrerriana y otras localidades.