Walter Perazzo: "Tenemos un plantel con hambre de gloria"

La apuesta realizada por Perazzo llevó al elenco de barrio Villa Sarmiento a mostrar una propuesta más ofensiva. “La idea es ser protagonistas de local. En el primer tiempo fuimos palo a palo, pero no fuimos efectivos, y ellos si. La idea era ser ofensivos, pero sin quedar expuestos. Para eso se necesita trabajo. En el segundo tiempo los chicos entendieron bien el mensaje y tuvimos la efectividad que necesitábamos”, subrayó.

Por otro lado, Perazzo valoró el temperamento de sus dirigidos para modificar un escenario que se presentó oscuro al cierre de la etapa inicial. “Todo lo que uno va viendo ahora son prueba y error durante el torneo. Era una prueba de carácter ante un partido en el que estábamos complicados en el entretiempo. Íbamos perdiendo y no la pasamos bien en el primer tiempo. Sabemos que de local siempre tendremos la exigencia del público, que es lógico, pero también estuvo bueno que nos apoyaron siempre. Desde adentro valoramos eso y es un empujoncito que nos ayudó a revertir el resultado adverso”, indicó.

En otro punto celebró el bautismo goleador de José Valencia con la camiseta del Santo. En su segundo juego en la entidad entrerriana el experimentado atacante colombiano exhibió su capacidad goleadora al igualar transitoriamente el pleito.

“Está bueno que haya anotado porque es una forma que vaya tomando confianza y animicamente esté fortalecidos. Por suerte entró bien. Es un jugador que vino sin ritmo de competencia. Lo vamos llevando de a poco y nos dio una ayuda para irnos triunfantes”, agradeció.

Sobre el final de su declaración, Perazzo no dejó de recordar que el equipo continúa en proceso de formación. Por eso le dio un valor agregado al éxito ante la Academia cordobesa. “Es muy bueno sumar en las primeras diez fechas porqué nos permite trabajar más tranquilos. (Juan) Barinaga con (Mariano) Meynier no habrá jugado ni tres veces juntos. Uno juega para los titulares, otro para los suplentes. Esas sociedades necesitan que maduren, necesitan tiempo. Lo bueno es que tenemos un plantel con hambre de gloria, tenemos variantes, pero necesitamos tiempo para crecer como equipos. Todavía no tuvimos tiempo para ensayar algunos aspectos. Utilizamos una línea de cinco improvisada y resultó bien, pero no tuvimos tiempo para aceitarlo. A veces sale bien, a veces sale mal, pero era necesario asumir ese riesgo”, cerró.