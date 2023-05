Walter Otta "Ganamos el partido más importante del año"

Una vez consumado el triunfo Otta se confundió en un abrazo con todo su equipo de trabajo. "No fue solamente con quienes llegaron conmigo, sino también con los muchachos que son del club, como Gaby Graciani y Exequiel (Paoloni)", aclaró. "Ellos te hacen sentir que, a pesar que los resultados no son lo que estamos esperando, en el factor humano que es lo más importante no hemos portado bien. y el cariño de ellos nos hace ver eso. Sabemos que esto es resultado, que tenemos que ganar y si no ganábamos era muy difícil poder continuar con el proceso", remarcó.

Patronato le ganó a Almagro en el Grella

Sus dirigidos trasladaron en el campo de juego el respaldo al DT al dirigirse hacia el banco de suplentes después del gol anotado por Alexander Sosa. "Es lo único que nos importa. La gente tiene razón al estar enojada. No le esquivamos a eso, la campaña no es la que esperábamos, pero esto es cuando termina, no en el proceso. Sobre el final haremos evaluaciones. Si los resultados no se dieron, será negativo. ¿y si termina a fin de año?. Hay que pensar", aconsejó.

Por otro lado, Otta recordó las estadísticas de Patronato jugando en el Grella. "La realidad es que nos tocó jugar cuatro partidos en nuestra cancha, hemos ganados tres, empatamos uno. de local nos hacemos fuerte. esa es la realidad. lo que pasó, ya paso. ahora tenemos que mirar lo que viene que será muy duro. Iremos a la casa del puntero, después otro viaje más, y otro viaje más a Madryn. vienen cosas muy difícil por delante, pero con estos chicos y sus ganamos nos vamos a animar", aseveró.

"Teníamos que ganar y los jugadores lo sabían. Esto es difícil de asimilar, pero tenemos jugadores de mucha personalidad, que entienden la situación y que en otro momento equivocas los caminos. Tuvieron paciencia hasta que llegó el gol. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Jugadores que estaban bajos hoy levantaron su nivel y eso nos ayudó muchísimo", resaltó.

Luego agregó: "Si lo único que sirve es ganar, hay que ganar. tratamos que con este equipo podamos repetir las actuaciones que tuvimos con Güemes, Chicago, Alvarado y en Copa Libertadores donde el equipo siempre dio la cara a pesar de las derrotas. Es muy difícil la doble competencia, pero es lo que nos toca y le vamos a meter hasta que lo saquemos adelante".

Sobre la apertura del libro de pases y la necesidad de reforzar el plantel, acotó: "Debemos tener esta semana una reunión con los directivos porque la semana del libro de pases estaremos en Perú y es difícil porque se abre solamente tres días. Si podemos darle aire al plantel, lo vamos hacer", detalló.