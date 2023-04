Wakeboard: Arranco la fiesta del Argentino

Arrancó este sábado en Almas de Río a disputarse la primera fecha del Campeonato Argentino de wakeboard y wakesurf. La jornada fue excelente desde todo punto de vista. Más de 50 riders, de distintos puntos del país, demostraron un gran nivel en la cancha que se armó en el río Paraná, a la vera del Balneario El Thompson. Todas las categorías llevaron a cabo ayer la etapa de clasificación, luego hubo buena música y hoy será tiempo de cerra en evento con la instancia final. También se hará la entrega de premio. Este sábado Ovación dijo presente. No faltó a la cita y habló con los protagonistas.

Una referente

Una de las mejores exponentes que tiene el territorio nacional, Victoria de Armas contó: “A Paraná vengo desde chica. Las concentraciones con el equipo nacional eran acá y la verdad que me siento en casa porque tengo una bocha de amigos. Me quedé un montón de veces en la casa de alguien así que lo re contra siento. Es el cariño de los amigos. Me siento muy cómoda acá siempre que vengo. Es la primera fecha del 2023 y somos muchos así que un buena convocatoria, el lugar es increíble y el tiempo nos está acompañando”.