Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia.

El hecho ocurrió luego del partido entre Colegiales y Las Flores. La víctima es un dirigente visitante y el episodio es investigado por la Justicia.

Un nuevo episodio de violencia volvió a encender las alarmas en el fútbol regional tras el partido disputado el pasado domingo en el estadio Ciudad de Concordia , donde Colegiales de Concordia cayó como local por 3-1 frente a Las Flores de Chajarí.

Según trascendió, luego de finalizado el encuentro se habría producido una agresión física contra un integrante de la delegación visitante. De acuerdo a esa versión, "cuando por causas que seguramente será el objetivo de la investigación, un alto dirigente del club local concordiense agrede a un integrante de la delegación de La Florida de apellido Tisocco, propinándole un fuerte golpe en su ojo derecho, que según los primeros estudios pueden dejar secuelas graves para el damnificado" .

Tras conocerse lo ocurrido, el Club La Florida utilizó sus redes sociales para expresar un mensaje en contra de la violencia en el fútbol, llamando a la reflexión bajo la consigna de "NO VIOLENCIA". No obstante, desde la institución señalaron que este tipo de manifestaciones públicas resultan insuficientes si no existe un compromiso real de los dirigentes para erradicar conductas violentas de los estadios.

Cabe mencionar que el encuentro ya había estado marcado por situaciones conflictivas durante su desarrollo. Al término del primer tiempo, cuando el marcador se encontraba igualado 1-1, dos jugadores del conjunto local fueron expulsados tras protagonizar una pelea entre ellos en el camino hacia los vestuarios.

Vale recordar que este partido correspondía a la sexta y última fecha de la Zona 9 de la Copa Entre Ríos, en la que Colegiales y Las Flores definían al ganador del grupo. Con el triunfo, el conjunto de Chajarí continuó en competencia, mientras que el elenco de Concordia deberá disputar la instancia de la Copa Federación dentro de 15 días.