Victoria Zanolli busca recursos para el Sudamericano U20

A diferencia de anteriores presentaciones los representantes de la delegación Albiceleste deberán hacerse cargo de los gastos de traslados hacia la capital peruana. Esto generó incertidumbre en los deportistas, especialmente en quienes no cuenta con un sponsor que respalden la preparación de los competidores.

“He tenido la posibilidad de representar a Argentina en competencias internacionales en otras ocasiones, pero este año nos tomó por sorpresa. Es bastante complejo la situación de los deportistas argentinos lamentablemente. Nos esforzamos entrenando, dando el máximo para tener el mejor nivel competitivo y además nos preocupamos por juntar el dinero para poder viajar a competir. Hoy en día la situación económica para todos es muy difícil. Para un deportista que tiene que cubrir los gastos del día a día, del entrenamiento, la recuperación, la alimentación, etcétera también lo es”, relató Zanolli, en diálogo con La Mañana de La Red.

Frente a este escenario, Zanolli realizó una colecta para poder reunir los fondos que garantice su presencia en su última participación en la categoría U20. En su cuenta personal de la red social Instragram Vicky relató a través de un reels la realidad que transitan los atletas de elite.

La joven atleta de Villaguay recibió el respaldo de la sociedad, quien más allá de los ajustes realizados como consecuencia de las políticas implementadas por el poder ejecutivo nacional, aportó a la causa.

“No me gustó subir el reels, pero no tenía otra opción. Al hablar con mi familia observé que no era accesible reunir el dinero necesario para cubrir los gastos de traslados. Al subir el video a las redes sociales la gente me dio su amor, su apoyo al compartir el video y al donar lo mínimo e indispensable. Por eso tengo que agradecer al pueblo argentino porqué es una alegría enorme saber que los deportistas contamos con el respaldo de la gente”, agradeció.

Luego añadió: “El viernes una chica me envío un mensaje para transmitir que tenía 250 pesos en su billetera virtual, y que lo iba a transferir. No importa el monto de la donación. Entre todos pueden hacer realidad nuestra participación aportando su granito de arena y de esa manera podremos llegar al objetivo. El que no pueda donar ayudaría mucho compartiendo el reels para que llegue a más personas o empresas que quieran respaldar”, detalló.

Los recursos que necesita Victoria Zanolli para viajar a Perú

Para cubrir los gastos de traslados los atletas deberán reunir, según indica el boletín N.º 33/24 de la CADA, 550 dólares o 625.940 pesos. La delegación nacional se trasladara el 10 de julio hacia Perú, pero en la brevedad deberá señar los pasajes aéreos. “Nos pedían una seña de 200 mil pesos para reservar los pasajes. Gracias a Dios en las primeras horas llegamos a ese monto. La primera parte está cubierta y tengo fe que llegaremos a la suma completa”, se entusiasmó la mejor exponente del país en la prueba de salto en largo..

Zanolli, como la mayoría de los atletas que se encuentran en este escenario, cuentan con el respaldo familiar y del grupo de entrenamiento para no perder de foco la preparación para su participación en el certamen continental. No obstante, el temor está presente.

“Trato de darle importancia a lo que depende de mi, pero quieras o no está esa incertidumbre. Este es un año de muchos cambios. En 2023 finalicé el secundario, este año comencé la facultad. Son varias cambios en mi vida, cuestiones que están presente y afectan. Asimismo trato de transmitirme tranquilidad a mi mismo y hacer lo que me gusta que es el atletismo. Lo disfruto muchísimo. Disfruto la preparación. Tengo altas expectativas de pelear una medalla. Este es mi último año U20. En la temporada pasada se me escapó la medalla de oro. Traer una alegría a la argentina con lo que estamos viviendo en el presente sería muy lindo”, indicó Vicky.

El objetivo para el Sudamericano U20

En 2023 Zanolli acarició la presea dorada en la prueba de salto en largo. Finalizó su participación con una marca de 6,20 metros. El título quedó en manos de la brasilena Vanesa Sena Dos Santos, quien concluyó la competencia con el mismo registro, pero se vio beneficiada por el segundo mejor intento.

“A principio de año con Alan (Espinosa, su entrenador) nos planteamos los objetivos para esta temporada. Uno de ellos era la participación en el Sudamericano U20 porqué es la despedida en la categoría y quiero hacerlo de la mejor manera. Trataré de disfrutarlo muchísimo porqué al ingresar a la pista disfrutando y convencida los resultados se dan. Lo demostré el año pasado en Bogotá y espero poder reiterarlo ahora. La vida da revancha y quien te dice que en esta ocasión si llegue la medalla de oro”, cerró.