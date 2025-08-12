Vélez empató con Fortaleza y definirá en Liniers

Vélez empató sin goles en el norte de Brasil en un duelo abierto de dos conjuntos golpeados y la definición se trasladó al próximo martes.

Se reanudó este martes la actividad de la Copa Libertadores de América. En el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores , Fortaleza y Vélez Sarsfield igualaron sin goles en el estadio Governador Plácido Castelo de Brasil. El duelo tuvo a ambos equipos que buscaron romper la paridad, pero fallaron en la última jugada.

Con un presente en el que atraviesan campañas irregulares, tanto en el certamen continental como en sus torneos domésticos, el resultado dejó al Fortín mejor posicionado en una definición abierta de cara al partido de vuelta en Buenos Aires el próximo martes 19.

El desarrollo del primer tiempo mostró a Fortaleza intentando imponer condiciones como local, apoyado en la presencia ofensiva de Marinho y Breno Lopes. Sin embargo, el orden defensivo de Vélez, bajo la conducción táctica de Guillermo Barros Schelotto, logró neutralizar la producción ofensiva del conjunto brasileño. El arquero Tomás Marchiori se lució en varias intervenciones. El mediocampo del equipo argentino, liderado por Claudio Baeza y Rodrigo Aliendro, trabajó para sostener la posesión y generar salidas rápidas con Matías Pellegrini y Braian Romero.

El partido se detuvo por momentos con numerosas faltas, amonestaciones y una lesión del defensor local Benjamín Kuscevic, quien debió abandonar el campo por lesión. La presión alta fue el recurso de ambos para intentar desarticular la salida rival, pero las ocasiones más claras llegaron a través de jugadas a balón parado. En este sentido, se destacaron las atajadas de Helton Leite ante Romero y la seguridad de los centrales en el juego aéreo.

Fortaleza atraviesa un momento delicado donde solo ganó uno de sus últimos 14 partidos, se encuentra antepenúltimo en la tabla de posiciones y en zona de descenso, a tres puntos del Vitória, que se está salvando de caer a la segunda división. Los Leones del Pici apenas ganaron tres partidos en el campeonato, empataron seis y perdieron 9. La caída por 5-0 ante Botafogo precipitó el relevo en el banquillo, con el arribo de Renato Paiva en reemplazo del argentino Juan Pablo Vojvoda. En la siguiente jornada visitarán al Fluminense por la fecha 20.