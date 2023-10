Valentina Brodsky quiere llevarse una medalla a Concordia

Formada en el Centro de Educación Física (CEF) Nº 4 de su ciudad natal, integró el plantel que participó y logró la presea de bronce en los Juegos Odesur que se celebraron en Paraguay el año pasado, y ahora vivirá su primera experiencia en el certamen panamericano.

Antes del estreno del equipo Albiceleste en Chile, UNO se comunicó con Brodsky, quien habló de los objetivos planteados, tanto a nivel personal como colectivo.

“Tenemos las expectativas altas. Apuntamos a salir campeonas y clasificarnos a los Juegos Olímpicos de París 2024. Todo el equipo tiene ese objetivo bien en claro. En lo personal, quiero aprovechar los minutos que me toque estar en cancha y que me sirvan para seguir creciendo como jugadora. Será mi primer Panamericano, lo cual estaba esperando desde hace mucho tiempo, y mi idea es disfrutar de todo”, contó.

Luego, habló de los adversarios que deberá enfrentar La Garra: “De Chile, Puerto Rico y Canadá sé que son equipos duros y muy difíciles. No los conozco específicamente, pero confío en el análisis que está realizando el cuerpo técnico para preparar su estrategia. Lo que no me cabe dudas es de que en cada partido tendremos que jugar con la misma concentración y ganas desde el minuto cero hasta el 60, ya que todos los encuentros son importantes y tenemos que ganarlos. Entraremos a la cancha a dar lo mejor de cada una, tratando de que las cosas nos salgan como lo venimos planeando”.

Preparación. Previo al certamen, Argentina realizó una gira por la ciudad polaca de Elblag, donde disputó dos amistosos ante el combinado local, cayendo en ambos por 34-26 y 26-25.

“Somos un equipo que llevábamos mucho tiempo sin poder practicar todas juntas. En lo personal, fue mi primera semana completa entrenando con las chicas y los encuentros, a pesar de haber perdido los dos partidos, fueron positivos. Pudimos acomodarnos y ordenar muchas cosas, tanto en ataque como en defensa”, analizó.

“Lucía (Dalle Crode, de Estudiantes de La Plata), Manu (Pizzo, de Mariano Acosta) y yo somos las únicas integrantes del plantel que estamos jugando en Argentina -acotó-. El resto de las jugadoras están distribuidas en Europa. Esto nos complica un poco para el entrenamiento diario, pero también he notado que las chicas que juegan afuera han obtenido un ritmo y una calidad de juego superior. Se nota esta diferencia cuando entrenamos todas juntas, el nivel de las prácticas se incrementa en cuestiones técnicas y físicas. Que las jugadoras argentinas sean tenidas en cuenta en las ligas más importantes del mundo, habla bien de la calidad que tenemos. A La Garra le suma muchísimo esto, aunque son indispensables los entrenamientos previos a los torneos para acoplarnos entre todas”.

Por último, reconoció que le gustaría tener la posibilidad de ser traspasada a alguna liga del exterior y jugar de manera profesional.

“Tengo la ilusión de poder irme a jugar al exterior y probarme en el handbol profesional. Pero la realidad es que, al mismo tiempo que juego, estudio y estoy muy metida en la carrera. Hasta ahora no he tenido ofertas, por lo que no he tenido que sentarme a analizar las propuestas. Por ahora estoy muy tranquila y trato de concentrarme en hacer lo mejor para mi club y la selección, enfocada en mejorar y crecer. Sé que si hago las cosas bien,va a ser más factible que las oportunidades aparezcan. Llegado el momento, lo analizaré”.