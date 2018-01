Urribarri se esfuerza para no perder el lugar que le costó conseguir

Fue uno de los primeros en estampar la firma para ser parte del ciclo 2017/2018 pero con la Rojinegra le costó ganarse la predilección del técnico. La experiencia, el haber sido parte de planteles de los denominados equipos grandes, fueron insuficientes para ganarse la custodia del lateral izquierdo que en su mayor parte le correspondió al solvente Lucas Márquez. Recién en la fecha 12, en el decisivo encuentro ante Olimpo, Juan Pablo Pumpido le concedió la titularidad y dejó la sensación de no desaprovechar la oportunidad. Bruno Urribarri viene siendo parte del selecto grupo de los once en lo amistosos y se perfila para estar de entrada con Lanús. De la preparación de Patronato, las expectativas personales y grupales y el escándalo que envuelve a los colombianos de Boca fueron algunos de los temas abordados por Bruno Urribarri en la charla mantenida con UNO.





patronato.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo





El defensor analizó los diferentes trabajos de pretemporada: "Es bueno y exigente el trabajo que venimos desarrollando aunque hay que separar por parte lo que venimos haciendo. El grupo entrena muy bien y responde a las inquietudes que plantea el cuerpo técnico, pero no del todo conforme con el rendimiento que tuvimos en los amistosos. Es una opinión muy personal, lo veo así. Igual no debe dejarse de lado que son partidos amistosos y que sirven para mejorar. Intentaremos mejorar para llegar de la mejor manera al partido con Lanús", relató.





La autocrítica del concordiense merecía una ampliación de su exposición: "Hay cosas que son muy puntuales, en base a la forma en que se encaran los partidos de preparación. Por ahí entramos un poco dormidos y debemos estar atentos de principio a fin por más que se traten de amistosos. Sucede en muchos equipos, pero lo ideal es que no pase. Hay cierta relajación y repercute de manera negativa; tenemos que trabajar en la concentración e intensidad que es lo que nos va a llevar a sumar muchos puntos que es lo que pretendemos todos", manifestó.





patronato2.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández





Apenas había registrado 45 minutos, en Avellaneda contra Independiente cuando se le presentó la chance de estar desde el vamos con Olimpo y que no desaprovechó: "Me estoy sintiendo muy bien y haciendo una buena pretemporada. Laburé un montón para tener una oportunidad, sucedía que Lucas Márquez venía jugando bien y a mi me correspondía apoyar desde afuera. Después se me abrió el hueco a mi y es por eso que me esfuerzo en la pretemporada para defender el puesto y ser útil al equipo", expresó.





En una semana, en la reanudación de la Superliga, Patrón tendrá enfrente a un Lanús que cambió a su entrenador y varios de sus nombres: "Creo que es mejor enfrentar a un equipo que se está rearmando. El Lanús del año anterior tenía un funcionamiento muy claro, pero igual conserva calidad en su plantel. Será un desafío importante para nosotros jugar ante un buen equipo, de visitante. Será un partido muy duro; cuando hay un cuerpo técnico nuevo todos quieren mostrarse para ganarse la confianza", destacó.





patronato3.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo









La vuelta de figuras importantes del exterior le dan al mercado de pases una vorágine insospechada: "Me sorprende en parte; no se observaba últimamente semejantes traspasos, con cifras tan importantes. Creo que el fútbol argentino está cambiando; se está reorganizando, lo que genera más confianza y hace que jugadores importantes regresen", aseguró.





patronato4.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández





A Urribarri le tocó ser parte de planteles importantes como los de Boca y River, es por eso que asoma como una opinión autorizada para analizar el lío que envuelve a los jugadores Xeneizes, Edwin Cardona y Wilmar Barrios: "No estoy muy al tanto del tema, se que es algo muy delicado y hay dos campanas en una situación. Estando en un club grande se te abren un montón de puertas y hay que saber elegir por cual entras. El tema es delicado y con una denuncia muy fuerte vinculado a la violencia de género. Hay que ser muy cuidadoso", analizó.