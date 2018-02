Urribarri: "Con Vélez, tenemos que hacer un partido inteligente"

Patronato se entrena en esta semana pensando en, posiblemente, uno de los dos partidos más importantes que deberá enfrentar en el semestre por la lucha de los promedios.





El próximo sábado visitará a Vélez desde las 17 con arbitraje de Fernando Espinoza. Los dirigidos por Heinze son un rival directo ya que se ubican solo un puesto por encima del Rojinegro en la tabla de promedios. El fin de semana siguiente, el equipo de Pumpido tendrá otro partido clave porque recibirá a Chacarita, equipo que se encuentra en zona de descenso.





patronato.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández





Bruno Urribarri, defensor de Patronato, dialogó con UNO sobre los partidos que se le vienen a su equipo y dijo que "hay que ser inteligentes" porque "el detalle es clave para un buen resultado". "Se vienen dos partidos claves pero hoy sólo debemos pensar en Vélez que es el próximo partido. Ellos al haber perdido con Chacarita el lunes van a salir con una presión extra sabiendo que se juegan mucho y un mal resultado contra nosotros los complicaría mucho. Por eso mismo hay que hacer un partido inteligente, con la intensidad de los últimos partidos y sabiendo que es una final donde el detalle es clave para sacar un buen resultado".





Asimismo, el lateral relacionó los dos empates ante Lanús y Godoy Cruz que ha conseguido el Santo con lo que se viene, haciendo un análisis sobre lo positivo y negativo del equipo. "Con respecto a los dos partidos que jugamos, hago un balance positivo desde el juego, orden e intensidad que tuvo el equipo. Si bien lo más importante es el resultado y el triunfo no llegó creo que vamos encontrando el funcionamiento y eso es muy importante. Enfrentamos a dos rivales que hace mucho tiempo saben a lo que juegan y tienen buenos jugadores. Pero, insisto que es lo más importante sería haber obtenido una victoria y me lamento por eso. Esperemos que en estos partidos que vienen podamos tener esa determinación en los últimos metros para finalizar y concretar el buen juego que se mostró por momentos, con eso sin dudas que la victoria estará más cerca".









Puntualizando en el encuentro del próximo sábado ante el Fortín, Urribarri dejó su opinión sobre el rival que ha sido uno de los que más jugadores incorporó, algunos de renombre como Mauro Zárate, ídolo del club y que tiene a Gabriel Heinze como DT, considerado uno de los mejores del fútbol argentino. "Tenemos en cuenta los nombres y la intensión de juego de Vélez que es muy clara. El club hizo un esfuerzo muy grande en este mercado de pases y se reforzó muy bien; Zárate hoy en día es de los jugadores con más jerarquía del fútbol argentino. Tienen una idea muy clara e interesante a la hora de jugar, por momentos les salió bien y por otros no, es lo que he visto en estos dos partidos que pasaron. Eso quizás sea porque es un equipo en formación pero por jugadores, técnico e intensión de juego me parece un gran equipo".





LEE MAS: La Reserva de Patrón sigue ganando y ya suma cuatro victorias seguidas





Una de las principales preocupaciones que tiene Juan Pablo Pumpido hoy, además de lo que su equipo demuestre dentro de la cancha, es saber cómo armar el mediocampo debido a la baja por un mes de Damián Lemos. Sobre esto también habló Urri: "La ausencia de Damián siempre se va a sentir ya que nos da más quite y orden en ciertos momentos del partido. Pero, Gastón Gil Romero y Martín Rivero pueden cubrir muy bien el mediocampo, tratar de contener y darle juego al equipo para profundizar un poco más por los costados", dijo.





patronato1.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández





Por otra parte, el ex Boca y River, también hizo referencia a lo personal. Durante 2017 le costó conseguir la titularidad, hasta que lo logró en la última fecha de ese año ante Olimpo. A partir de allí, parece haber conformado lo suficiente al cuerpo técnico para ser el 3 del Patrón, desplazando a un histórico como Lucas Márquez. "Con respecto a ganar el puesto es día a día y semana a semana. Hoy me está tocando estar en el 11 y estoy contento por eso porque puedo ayudar al equipo dentro de la cancha. Hay mucha competencia y un plantel largo, lo importante es que todos se sientan importantes para el equipo porque nos estamos jugando cosas muy importantes. De mi parte, estoy con las mismas ganas y con la misma responsabilidad que el primer día que llegué al club; estando al banco, afuera de la lista de concentrados o en el 11", concluyó.





Por Antonella Toso Gemelli





¿OTRA BAJA PARA EL SÁBADO?

Patronato se entrenó durante la mañana del martes en el Predio La Capillita y lo volverá a hacer en la tarde en el Estadio Grella.





Desde el lunes, Adrián Balboa se encuentra con molestias físicas en el aductor de su pierna derecha, lo que no le permite entrenar con normalidad hasta el momento. Si bien será evaluado durante la semana, Rocky podría ser duda para el partido con Vélez.





patronato2.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández





Quien no estará presente en ese encuentro es Luca Sosa, que llegó a las cinco tarjetas amarillas en el encuentro ante Godoy Cruz y por tal motivo tendrá una fecha de suspensión. Posiblemente, Walter Andrade sea quien ocupe su lugar en la zaga central en Liniers.