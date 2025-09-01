Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Urquiza de Santa Elena celebró su quinta victoria en la Liga Provincial de Básquet al derrotar a Paracao. Hubo Triunfos de Recreativo e Independiente de La Paz.

Se cerró el domingo por la noche la actividad correspondiente a la quinta fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. Por la Conferencia 2 Urquiza de Santa Elena celebró una nueva victoria para continuar en lo más alto de las posiciones.

El elenco del norte entrerriano superó a Paracao en el Gigante del Sur por 67 a 44. En la visita, Luis Lima Alvez convirtió 14 puntos y Jonathan Monzón terminó con 13 tantos y 11 rebotes. En Paracao, Pablo Fernández anotó 10 unidades.

En otro de los encuentros de este sector Recreativo superó de visitante a Progreso en Santa Elena por 81 a 57. Valentino Salamone con 16 puntos y 11 rebotes fue la figura, además del goleo de Santino Valdemarín con 19 puntos, Lucio Frávega con 16 tantos y Facundo Mackinnon con 13 tantos y 18 rebotes.

Quien dejó escapar una buena oportunidad fue Estudiantes, que en La Paz no jugó bien y cayó con Independiente por 74 a 64. En el ganador, Justo Catalín la rompió con 30 puntos, además de los 14 tantos de Ramiro Barrera. En Estudiantes, Facundo Schunk registró 17 unidades y Lautaro Vilotta anotó 13 tantos.

Clásico suspendido en La Histórica

Zaninetti de Concepción del Uruguay y Regatas Uruguay se enfrentaban en el marco de la quinta fecha de la Liga Provincial, Conferencia 4. La humedad en el rectángulo de juego provocó la suspensión del juego cuando se desarrollaba el tercer cuarto. El juego se detuvo con victoria parcial de la visita por 40 a 34.

Por este mismo sector Atlético Tala venció en Gualeguaychú a Juventud Unida por 78 a 63. Mientras que Bancario derrotó en Gualeguay a Luis Luciano de Urdinarrain, por 84 a 64.

Resultados de la quinta fecha de la Liga Provincial

Conferencia 1

Ciclista 55 – Ferro (San Salvador) 75

Sionista 75 – Sarmiento (Villaguay) 58

Parque (Villaguay) 67 – Olimpia 76

Sportivo San Salvador 88 – Echagüe 53

Conferencia 2

Talleres 71 – Quique 65

Paracao 44 – Urquiza 67

Independiente 74 – Estudiantes 64

Progreso 57 – Recreativo 81

Conferencia 3

San José 61 – Santa Rosa (Chajarí) 76

Capuchinos 72 – Ferro (Concordia) 54

Estudiantes (Concordia) 69 – Social (Federación) 54

Vélez (Chajarí) 81 – La Armonía (Colón) 76

Conferencia 4

Juventud Unida 63 – Atlético Tala 78

Bancario 84 – Luis Luciano 64