Uno Entre Rios | Ovación | Urquiza

Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Urquiza de Santa Elena celebró su quinta victoria en la Liga Provincial de Básquet al derrotar a Paracao. Hubo Triunfos de Recreativo e Independiente de La Paz.

1 de septiembre 2025 · 10:27hs
Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Prensa Urquiza de Santa Elena

Se cerró el domingo por la noche la actividad correspondiente a la quinta fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. Por la Conferencia 2 Urquiza de Santa Elena celebró una nueva victoria para continuar en lo más alto de las posiciones.

El elenco del norte entrerriano superó a Paracao en el Gigante del Sur por 67 a 44. En la visita, Luis Lima Alvez convirtió 14 puntos y Jonathan Monzón terminó con 13 tantos y 11 rebotes. En Paracao, Pablo Fernández anotó 10 unidades.

Con cuatro victorias en serie Urquiza lidera en soledad la Conferencia 2. “Armamos un equipo para competir arriba”, indicó el entrenador Leonardo Villagra.

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Recreativo recibirá a Paracao en un interesante duelo de equipos paranaenses en la Conferencia 2 de la Liga Provincial.

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

En otro de los encuentros de este sector Recreativo superó de visitante a Progreso en Santa Elena por 81 a 57. Valentino Salamone con 16 puntos y 11 rebotes fue la figura, además del goleo de Santino Valdemarín con 19 puntos, Lucio Frávega con 16 tantos y Facundo Mackinnon con 13 tantos y 18 rebotes.

Quien dejó escapar una buena oportunidad fue Estudiantes, que en La Paz no jugó bien y cayó con Independiente por 74 a 64. En el ganador, Justo Catalín la rompió con 30 puntos, además de los 14 tantos de Ramiro Barrera. En Estudiantes, Facundo Schunk registró 17 unidades y Lautaro Vilotta anotó 13 tantos.

Clásico suspendido en La Histórica

Zaninetti de Concepción del Uruguay y Regatas Uruguay se enfrentaban en el marco de la quinta fecha de la Liga Provincial, Conferencia 4. La humedad en el rectángulo de juego provocó la suspensión del juego cuando se desarrollaba el tercer cuarto. El juego se detuvo con victoria parcial de la visita por 40 a 34.

Por este mismo sector Atlético Tala venció en Gualeguaychú a Juventud Unida por 78 a 63. Mientras que Bancario derrotó en Gualeguay a Luis Luciano de Urdinarrain, por 84 a 64.

Resultados de la quinta fecha de la Liga Provincial

Conferencia 1

Ciclista 55 – Ferro (San Salvador) 75

Sionista 75 – Sarmiento (Villaguay) 58

Parque (Villaguay) 67 – Olimpia 76

Sportivo San Salvador 88 – Echagüe 53

Conferencia 2

Talleres 71 – Quique 65

Paracao 44 – Urquiza 67

Independiente 74 – Estudiantes 64

Progreso 57 – Recreativo 81

Conferencia 3

San José 61 – Santa Rosa (Chajarí) 76

Capuchinos 72 – Ferro (Concordia) 54

Estudiantes (Concordia) 69 – Social (Federación) 54

Vélez (Chajarí) 81 – La Armonía (Colón) 76

Conferencia 4

Juventud Unida 63 – Atlético Tala 78

Bancario 84 – Luis Luciano 64

Urquiza Liga Provincial Paracao Clásico
Noticias relacionadas
messi sin titulo y final con escandalo en la leagues cup

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Federico Castro encabeza el ataque de Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Atlanta?

El Rojo ganó con autoridad el primer partido de la final de la Liga Provincial de Mayores Femenina.

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

El ex-Patronato Marcelo Estigarribia marcó uno de los goles.

Unión venció a Racing en el Cilindro de Avellaneda

Ver comentarios

Lo último

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Cineclub del IAAER presenta una doble función con Dejar Romero

Cineclub del IAAER presenta una doble función con "Dejar Romero"

Ultimo Momento
Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Cineclub del IAAER presenta una doble función con Dejar Romero

Cineclub del IAAER presenta una doble función con "Dejar Romero"

Día del Periodista Agropecuario: ¿Por qué se celebra el 1° de septiembre?

Día del Periodista Agropecuario: ¿Por qué se celebra el 1° de septiembre?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Atlanta?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Atlanta?

Policiales
Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Ovación
Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

River venció a San Martín de San Juan y recuperó la cima de su zona

River venció a San Martín de San Juan y recuperó la cima de su zona

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Boca venció a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Clausura

Boca venció a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Clausura

La provincia
Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites

La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites

Día de la Mujer Indígena por las Bartolinas, Gregorias y Micaelas

Día de la Mujer Indígena por las Bartolinas, Gregorias y Micaelas

Capacitación sobre Buenas Prácticas Agropecuarias se realizó en Villaguay

Capacitación sobre Buenas Prácticas Agropecuarias se realizó en Villaguay

Dejanos tu comentario