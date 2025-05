Un Pocho emocionado: debutó su hijo Tomás Lavezzi en Unión

Ezequiel Lavezzi, presente en Unión vs. Mushuc Runa

A falta de solo cuatro minutos para el final del encuentro Madelón apostó por el Pochito y le dio sus primeros minutos como profesional, al ingresar por Lucas Gamba en búsqueda de un empate que finalmente no se dio para el dueño de casa. En esos pocos minutos no faltaron destellos de jerarquía individual al no temer manejar con la pelota bajo la suela del pie y buscar asistir desde la banda derecha.

El momento del debut de Tomás Lavezzi

Embed ¡Y LA ALEGRÍA DE PAPÁ EN LA TRIBUNA! Tomás Lavezzi debutó en la Primera de Unión vs. Mushuc Runa en la CONMEBOL #Sudamericana: sí, es el hijo del Pocho.



#DisneyPlus pic.twitter.com/8o0mrO7Fqu — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2025

El hijo del Pocho nació en Rosario el 1ero de enero de 2006, cuando su padre jugaba en San Lorenzo, y se sumó a las divisiones inferiores del Tatengue a finales de 2022 procedente de Rosario Central (club del cual toda su familia es fanática).

Similar a su padre, Lavezzi se destaca por su calidad técnica y así como sumó mayor mayor parte de sus minutos como volante ofensivo también cuenta con la versatilidad para ser extremo o enganche; abocado al frente de ataque y 268 minutos en lo que va del año divididos entre la cuarta y Reserva.