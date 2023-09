Un hincha de Colón nominado al premio Fanático de la FIFA

"No caigo. Nos enteramos está esta noticia en las últimas horas y es increíble, porque pensamos con mi familia que podía ser algo viral. Primero pensé que era mentira. Así que no caigo que pueda estar viajando representando a toda Santa Fe. No sé, no caigo". Visiblemente contento y emocionado se lo vio al simpatizante de Colón, Tomás Iñíguez, Toto como más lo conocen en el Mercado de Abasto, donde trabaja todos los días.

#Colón | Este hincha Sabalero, llamado Tomás Iñiguez, fue nominado para el Premio Hincha del Año en los The Best La votación por el premio es un hincha y uno de . pic.twitter.com/950u7Pm63E

El pedido de Colón a los hinchas para el duelo ante Central Bajas importantes entre los convocados de Colón para otra "final" por la permanencia ante CentralGuardiola vuelve a dirigir al City tras su operación en la espaldaMaximiliano Pullaro anticipó que va a “golpear rápidamente” a bandas narcoEl partido entre Unión y Platense cambiaría de horarioLa EPE alerta sobre falsos correos electrónicosLanzaron una colecta para la peluquería asaltada: la familia hace la “investigación par...Leer más...

"Me enteré a la mañana por el teléfono de mi mujer, porque mi celu no tenía batería, así que lo llevé a reparar, por eso ni lo toqué. Todos nos mandaban y cuando llego al trabajo todos me felicitaban. increíble. Así que no, no caigo. Veremos después, cuando me arreglen el teléfono (risas)", agregó Toto.

Luego, confesó que no oculta en ninguna faceta ser de Colón: "Sí, soy todos los días. El mate es de Colón, el cuadro, la remera, todo. De todos los días soy de Colón".

Toto Iñíguez charló con UNO Santa Fe tras ser nominado por FIFA al premio Fanático por su postal viran el Colón.

Asimismo, repasó la situación que lo hizo llegar a este escenario: "Fue en el entretiempo del partido contra Barracas. Me acuerdo íbamos ganando 1-0. Le tocaba tomar la leche al gordo y lo tuvo mi mujer todo el primer tiempo alzado. Nos turnamos para tenerlo alzado en brazo en la cancha. Así que en el entretiempo le toca la mamadera y le digo «dame que le doy». Ahí nos captó la cámara. Muchos me cargoseaban después «¿y la mamá dónde está?». Estábamos todos juntos, porque siempre vamos en familia en la cancha cuando se puede. Y nada, fue así".

"Ahora Tiziano tiene cinco meses y en ese momento tenía dos meses. Con mi mujer de 9 meses íbamos igual. Salió en un video también con la panza. Me acuerdo que le hicieron un video alentando a Colón con la panza que ya le explotaba. Nació el bebé y no podíamos llevarlo por el frío y todo eso. Y justo ese día fue un día lindo para ir y lo llevamos", narró.

Asimismo, enfatizó: "Impensado. Soy un loco que amo mucho el fútbol y siempre le digo a mi mujer y a mi hija cargoseando, «acuérdense que nosotros vamos a estar con Messi un día. No me voy a morir sin conocer a Messi». Miremos como se da ahora. Por algo Dios nos mandó a este gordito hermoso que tenemos, porque fue el varón que siempre soñé. Tengo dos nenas. Así que imagínate, todo futbolero, quiere tener su hijo varón. Llegó tocado por la varita y nada, estoy re emocionado".