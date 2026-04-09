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Un golpeado Gimnasia y Esgrima La Plata se presenta por la Copa Argentina

Desde las 21, Gimnasia y Esgrima La Plata se medirá con Camioneros en cancha de Banfield por los 32vos de final. El ganador jugará contra Acasusso.

9 de abril 2026 · 15:17hs
Ariel Pereyra será el entrenador interino de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Prensa Gimnasia

Ariel Pereyra será el entrenador interino de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Gimnasia y Esgrima La Plata y Camioneros se enfrentarán este jueves, desde las 21, en el Estadio Florencio Sola de Banfield por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. Maximiliano Macheroni será el árbitro del encuentro que será trasmitido por TyC Sports.

El Lobo fue goleado 3-0 por Huracán y se quedó sin entrenador luego de que la dirigencia decidiera echar a Fernando Zaniratto, y buscará recuperarse frente al conjunto que milita en la Primera B. Ariel Pereyra, histórico exdefensor del conjunto Tripero, será el entrenador interino del equipo.

La categoría afrontará su tercera fecha de la temporada en el trazado de la costa del río Uruguay.

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El elenco platense, que tuvo como mejor actuación histórica en este certamen el subcampeonato en 2018, tratará de iniciar con el pie derecho esta edición del federal campeonato y, a pesar de llegar golpeado, intentará imponer la diferencia de categoría ante su adversario de turno.

Por su parte, Camioneros no está sufriendo el cambio de categoría y se mantiene en la mitad de la tabla de la Primera B. El Camión fue campeón de la C el año pasado y ahora marcha noveno con 12 puntos, a siete del líder Excursionistas. El equipo de Esteban Echeverría acumula cinco partidos sin perder y quiere dar el batacazo frente al Lobo.

El siguiente escollo en la Copa Argentina

El ganador de este partido se meterá en la próxima instancia de la Copa Argentina donde ya espera Acassuso, que dio el golpe contra Newell’s ganándole 2-0 por los 32vos de final.

Gimnasia y Esgrima La Plata Copa Argentina Camioneros Fútbol
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