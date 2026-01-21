Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

Las horas del ex-Patronato Adrián Rocky Balboa en Racing parecen estar contadas, ya que el club ruso Pari Nizhniy Novgorod mejoró su oferta por el delantero uruguayo y en Avellaneda ven con buenos ojos la posibilidad de concretar la transferencia en los próximos días.

El primer ofrecimiento había sido de un millón de dólares con bonos por objetivos, pero desde la Academia exigieron esa cifra limpia. La respuesta llegó rápido: el conjunto ruso propuso un millón sin bonos, aunque con pago en cuatro cuotas, condición que Racing estaría dispuesto a aceptar, aunque la operación podría cerrarse recién después del 27 de enero para estirar el margen de incorporaciones hasta fines de marzo.

Con esa posible salida, Racing liberaría un cupo de extranjero y se abriría la puerta para salir a buscar un nuevo centrodelantero. En ese contexto, el nombre que aparece como prioridad es el del chileno Damián Pizarro, atacante de 20 años y casi 1,90 metro, cuyo pase pertenece a Udinese y que viene de cortar anticipadamente su préstamo en Le Havre, donde apenas sumó dos partidos y 26 minutos en la Ligue 1.

El paso de Rocky Balboa por Racing

Balboa, que anotó siete goles en 40 partidos desde su arribo a principios de 2025, no sería convocado para el debut ante Gimnasia por el Torneo Apertura y cumpliría con su deseo de no seguir en el fútbol argentino en caso de salir. Si bien Costas lo había elegido como alternativa de Adrián Martínez, el delantero nunca terminó de consolidarse como el 9 que el entrenador esperaba.