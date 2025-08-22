Por la fecha 2 de La Liga y en el estadio Benito Villamarín, Giovani Lo Celso convirtió el 1-0 para el Real Betis frente al Alavés y lo festejó en apoyo a su compañero Isco Alarcón, quien sufrió una durísima lesión.
Giovani Lo Celso le dio la victoria a Betis
22 de agosto 2025 · 21:10hs
A los 15 minutos del primer tiempo, Juan Camilo Cucho Hernández cabeceó una pelota, el arquero Antonio Silva atajó, dejó un rebote y el volante de la Selección Argentina aprovechó para romper el cero.
En su festejo, el mediocampista tomó una camiseta del conjunto bético con la leyenda: "Ánimo Isco. ¡Estamos contigo!". Resulta que el español exMálaga y Real Madrid sufrió en la pretemporada una fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné izquierdo y lo inhabilitaría de jugar al fútbol hasta tres meses.