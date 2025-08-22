Giovani Lo Celso le dio la victoria a Betis Giovani Lo Celso marcó el 1-0 ante el Alavés por la fecha 2 de La Liga y festejó con una camiseta en apoyo a Isco, que sufrió una grave lesión. 22 de agosto 2025 · 21:10hs

Giovani Lo Celso capitalizó un rebote y festejó.

Por la fecha 2 de La Liga y en el estadio Benito Villamarín, Giovani Lo Celso convirtió el 1-0 para el Real Betis frente al Alavés y lo festejó en apoyo a su compañero Isco Alarcón, quien sufrió una durísima lesión.

A los 15 minutos del primer tiempo, Juan Camilo Cucho Hernández cabeceó una pelota, el arquero Antonio Silva atajó, dejó un rebote y el volante de la Selección Argentina aprovechó para romper el cero.

En su festejo, el mediocampista tomó una camiseta del conjunto bético con la leyenda: "Ánimo Isco. ¡Estamos contigo!". Resulta que el español exMálaga y Real Madrid sufrió en la pretemporada una fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné izquierdo y lo inhabilitaría de jugar al fútbol hasta tres meses. El gol de Giovani Lo Celso Embed Sin Isco tenía que aparecer él.Gol de ratón de área de Giovani Lo Celso para marcar el primer gol del Real Betis en la Cartuja.Gran recuperación de Sergi Altimira.pic.twitter.com/30xy1ndz4I — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) August 22, 2025