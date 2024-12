Un año inolvidable para Mariano Moreno

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paraná Futsal (@paranafutsalok)

“Nos toca brindar con muchas copas. Años anteriores no lo habíamos logrado, pero lo disfrutamos igual. Es súper lindo terminar el año así, pero somos amateur y cada lunes tenemos que volver a la rutina habitual. Pero desde que pasó esto nos levantamos con más ganas de ir a trabajar. Finalizamos el año de la mejor manera y vamos a brindar un poco”, relató Juan Gabriel Comas, presidente y entrenador del equipo femenino de Moreno, en diálogo con Ovación.

La entidad de avenida Don Bosco y Raúl Zaccaro presentó una renovación en la estructura de la mayoría de sus equipos. Asimismo en el Torneo Apertura celebró un título en las formativas. “Nos tocó tener muchos chicos nuevos en las distintas categorías y comenzamos de cero. La división C15 fue la única que se sostuvo sólida porque conservó una base del 2023. Eso le permitió campeonar. En el resto fue una transición”, explicó Juangui.

En la segunda mitad del año Moreno fue una máquina de conquistar finales. El equipo femenino terminó con el reinado de La Salle al derrotarlas en la definición del Clausura y al superarlas en la final anual. A su vez se consagraron monarcas entrerrianas.

A su vez la categoría C23 femenina se adjudicó el Torneo Clausura. Mientras que los pibes de la C20 dieron la vuelta olímpica en el segundo certamen del 2024 y en la final que reunió a los ganadores de los dos campeonatos del año.

La espina que se sacó Mariano Moreno

Los títulos significaron el final de una sucesión de varias finales donde la suerte les fue esquiva. “Las chicas del C23 habían realizado un gran Apertura al salir subcampeonas, pero querían lograr lo que consiguieron en el Clausura. Después el equipo femenino había perdido siete finales y la C20 ocho. Este año se destaparon. Fue una espina que nos sacamos”, subrayó Comas.

El cambio de mentalidad fue determinante para modificar el destino de La Pluma en los juegos decisivos. “Nos costaba mucho convencer a los chicos y a las chicas que podían cortar la mala racha. Nos habíamos acostumbrado a llegar a la final, pero hasta ahí nomás”, rememoró Juangui, quien remarcó la importancia de sostener un proceso, más allá de lo que indican las estadísticas.

“Por suerte se les dio el título a la C20 y fue gracias al trabajo de los profes. Se los juzgó en el Apertura y se dudó de su trabajo después de perder en playoff por una abultada diferencia. En el clausura se vieron los frutos”, valoró el máximo directivo de Mariano Moreno.

Los logros obtenidos tienen un valor agregado. Muchos de los que levantaron el trofeo tienen un fuerte sentido de pertenencia por el club. Esto obedece a una política institucional que fue ideado por Edgardo Alegre, expresidente de La Pluma. Quienes forman parte de la actual comisión continúan con ese legado.

“A principio de año junto a Esteban (Burgo Hergenreder) redactamos en un borrador lo que queríamos en cada categoría. En todas incentivamos el sentido de pertenencia”, afirmó.

“Nos pasó que los chicos llegaban a C20 o Primera y elegían ir a otro club porqué no tenían lugar o no tenían el sentimiento que tenemos quienes queremos el club y no nos vemos con otra camiseta. Este año transmitimos el sentido de pertenencia desde la C11 para que no se vean con otro estudio. Incentivamos mucho a los entrenadores que están con las formativas a que los chicos sientan eso. Hay chicos que están varias horas antes del inicio del entrenamiento en el club tomando unos mate o viendo que pueden hacer. Que quieran pasar tiempo en el club es gratificante”, agradeció.

El amor por la institución se expresa en la cantidad de tiempo que los y las pibas de Moreno le destinan a la institución. “Los chicos van, limpian la cancha. Le pasan azúcar para que no esté resbaladiza. Esos pequeños gestos hacen que quieran más al club y se sientan parte de lo que venimos trabajando. Es lindo ver esto”, agradeció.

Crecimiento en el futsal y en lo institucional

Por otro lado, Comas resaltó que el crecimiento del club no se trasladó únicamente a lo deportivo. “En lo institucional nos acomodamos bastante”, indicó. “Colocamos parapelotas. Esto nos permitió comprar 10 nuevos balones oficiales. También pusimos luces nuevas en el playón. Además creamos nueva indumentaria para todas las categorías. Este año todos los planteles se vistieron de la misma manera, que es algo que no había sucedido en el club. Lo pudimos lograr con un poco de ayuda de todos y la colaboración del Torta (en referencia a Edgardo Alegre), que siempre está al pie del cañón. Se vio crecimiento en este año, pero no imaginábamos que íbamos a crecer de esta manera en tan poco tiempo”, se sinceró.

De esa manera Moreno dio pequeños pasos, pero sólidos. Lo realizó en un contexto de incertidumbre, de crisis económica, y sin respaldo estatal. “Es todo a pulmón y con la cuota societaria, que tiene un valor simbólico de mil pesos. Después realizamos venta de todos productos para recaudar fondos. Cuando asumimos tuvimos mucho miedo porqué el futsal es un deporte muy caro y no sabíamos a cuanto se iba a ir los aranceles. Desde lo económico no sabíamos que nos iba a deparar el destino. Esperamos un par de meses para dar pequeños pasos. Por suerte se dio todo favorable, pero nos costó”, revivió Comas, quien como toda la comunidad de Moreno, tiene varios motivos y copas para celebrar un 2024 inolvidable.