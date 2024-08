Tras la polémica, Imane Khelif venció por puntos a Hamori y se aseguró una medalla

Con todos los ojos puestos en el North Paris Arena, Imane Khelif pareció hacer oídos sordos a las críticas, las versiones falsas y las polémicas y no dejó dudas en su triunfo sin atenuantes ante la húngara Anna Luca Hamori : fue 5-0 por puntos , con tarjetas de 29-26, 29-27, 29-27, 29-27 y 29-27 . Esta victoria la posiciona en semifinales y le garantiza a la argelina una medalla en la categoría de hasta 66kg del boxeo femenino, ya que no hay pelea por el tercer puesto.

Con una notable superioridad en los tres roundas, Khelif manejó el ring y la acción del combate de principio a fin. De hecho, hasta se dio el lujo de, por momentos, pelear con la guardia baja. A pesar de la penalización que sufrió en el tercer asalto, la victoria de la argelina nunca estuvo en duda, aunque el nocaut tampoco estuvo cerca, ya que Hamori se mantuvo firme hasta el final.

La polémica podrá seguir abierta, o no, pero lo cierto es que esta vez a Khelif la van a dejar competir hasta el final, sea ahora en semifinales o en una eventual final por la medalla dorada. Cabe recordar que la IBA la bajó del Mundial de Boxeo de 2023 por los resultados no divulgados de un test que le habría dado niveles altos de testosterona.

El llanto de Khelif tras su triunfo en cuartos de final de los Juegos Olímpicos

Con las emociones a flor de piel, así vivió Khelif los momentos inmediatamente posteriores a su indiscutible triunfo sobre Hamori. Tras un festejo realmente efusivo, la argelina bajó del ring y se vio rodeada por la prensa de todo el mundo. Tras unas breves palabras, Khelif rompió en llanto y visiblemente emocionada se retiró rumbo al vestuario.

Cómo llegó y cómo sigue Khelif en los Juegos Olímpicos 2024

El camino a la medalla (todavía no se sabe cuál) no fue fácil, y no precisamente por lo que sucedió dentro del ring. Imane Khelif quedó en el eje de la polémica tras el abandono de la italiana Angela Carini en la pelea de octavos de final y de versiones que decían que era una mujer trans; algo que no es real ya que solo tiene una condición que le hace generar más testosterona.

Tras esa pelea inaugural y con toda la presión encima, Khelif venció esta tarde a Hamori por los cuartos de final y este martes 6 de agosto desde las 17:34, hora de Argentina, se medirá ante la tailandesa Janjaem Suwannapheng por un lugar en la final de la categoría de hasta 66kg de boxeo femenino en los Juegos Olímpicos. De todos modos, las cuatro semifinalistas tienen medalla asegurada, ya que las dos perdedoras de esta instancia se quedarán ambas con una presea de bronce.

Abdelmadjid Tebboune, presidente de Argelia, felicitó a Imane Khelif tras su victoria en los Juegos Olímpicos

El camino de Khelif en los Juegos Olímpicos ya se volvió una causa nacional en Argelia. Por eso, no sorprende que su presidente, Abdelmadjid Tebboune, estuviese pendiente de su pelea y le dedicase unas sentidas felicitaciones tras el triunfo y la medalla asegurada.

"Felicitaciones por tu clasificación, Imane. Has honrado a Argelia, a la mujer argelina y al boxeo argelino. Estaremos a tu lado sean cuales sean tus resultados. Buena suerte para las dos próximas rondas... y para el resto", fueron las palabras de la máxima autoridad argelina..