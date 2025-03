Tras el accidente, Exequiel Bastidas necesita apoyo económico para volver a competir.

"Primero agradecer a todos los que se preocuparon y pedir disculpas al equipo. No era como quería terminar este finde pero así son las carreras, toca levantar cabeza recuperarnos físicamente y recuperar el auto", comentó Bastidas en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Los que me conocen saben lo que laburamos para estar acá y sin dudas esto nos complica muchísimo. Volveremos en algún momento y con más fuerzas. Gracias J2 Touring Car me dieron un autaso, Fabián Giustozzi en el motor y sponsors por acompañar. Me voy con la tranquilidad que estamos a la altura de estar peleando arriba en el TN".

La siguiente ronda de la Clase 3 del TN APAT será del viernes 4 al domingo 6 de abril, en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia (Entre Ríos), y por el momento tanto Exequiel Bastidas como la escuadra J2 Touring Car está en duda sobre su participación.