Torneo Dos Orillas: una buena cosecha en el ascenso

El Torneo Dos Orillas de hockey sobre césped Damas tuvo el fin de semana una actividad acotada en la Zona Campeonato A, donde Santa Fe RC y Alma Juniors de Esperanza adelantaron sus partidos en las divisiones formativas. La Sub 16 del Tricolor igualó la línea de punta del Paraná Rowing Club con su victoria 2-1. En Sub 12 dividieron honores 2 a 2 y dejaron el final abierto para la última fecha, ya que siguen a dos de Rowing. En tanto, la Sub 14 del Santa goleó 8-2.

Universitario-Tilcara hockey sobre césped 2.jpg Tilcara se midió con Universitario de Santa Fe por el Torneo Dos Orillas. Gentileza Misael Bronner

El Verde tuvo mayor claridad en su ofensiva y fue efectivo desde sus jugadas fijas, ante un elenco de las Cuervas que debió trabajar más el partido que su rival. Así y todo, no le fue suficiente. La visita se puso en ventaja a través de Candela Manetti en la etapa inicial. Las dirigidas por Mateo Walker se acomodaron mejor en el campo de juego, levantaron su nivel desde el tercer período donde mantuvo una posición más ambiciosa y dieron vuelta la historia. Fue por medio de Cielo Gallo y Florencia Tolosa en el tercer parcial.

Sin embargo, Tilcara nunca perdió el orden táctico y reaccionó sobre mitad del último período. Capitalizó un nuevo córner corto con el que se cerró el encuentro con el gol de Sofía Ferlatti.

En las otras categorías, los resultados fueron: Reserva, Universitario 1-Tilcara 0; Sub 19: Universitario 1-Tilcara 2; Sub 16: Universitario 1-Tilcara 2; Sub 14: Universitario 2-Tilcara 3 y Sub 12: Universitario 0-Tilcara 2.

Por otra parte, Estudiantes Blanco también igualó 2 a 2, en esta caso ante Colón, que dejó pasar una buena chance de acercarse a la punta. La formación paranaense ganaba 2-0 con goles de Juliana Vilanova y Micaela Gutiérrez. A pesar de ello, las Sabaleras se trajeron un punto cuando parecía que se iba a quedar con las manos vacías. Flor Pic puso en partido al elenco de Miguel Alberto desde un penal en el tercer cuarto. La emergente Jazmín Fernández aprovechó una jugada fija a cinco minutos para el final que dejó el resultado igualado. En tanto, las otras categorías de Colón se impusieron ante el CAE.

En otro de los cotejos, Talleres Blanco se impuso como local ante Unión de Santa Fe por 5 a 2. El Tatengue se imponía 2-0, pero no pudo sostener la diferencia y las chicas del Rojo fueron contundentes desde tres córners cortos que le posibilitaron dar vuelta la historia.

Talleres-Unión hockey sobre césped.jpg Por el Torneo Dos Orillas, Talleres Blanco jugó ante Unión de Santa Fe. Prensa Talleres

Otro equipo de Paraná que logró un resultado positivo fue Capibá RC, que en la cancha de Paracao superó 1 a 0 a la UNL. La diferencia estuvo en las áreas. La U dispuso de varias llegadas desde el córner corto, aunque ninguno concretó. Por el contrario, las paranaenses marcaron la única ventaja en el tanteador a través de uno que Diana Burgobello cambió por gol en el comienzo del cuarto capítulo.

En cuanto a las otras divisiones del Amarillo, se midieron con Santa Fe RC Azul, donde cosecharon derrotas en Sub 19 y Sub 16, para luego imponerse en Sub 14 y Sub 12.

Además, Estudiantes Amarillo volvió al triunfo tras derrotar por 3 a 0 a Rowing Blanco en La Tortuguita. Por su parte, Paraná Hockey no detiene su paso y sumó un nuevo éxito al superar 1-0 a Unión Agrarios Cerrito de visitante.

En cuanto a los duelos de equipos santafesinos, Argentino de San Carlos alcanzó una serie muy favorable ante CRAI Blanco. La Sub12 de Micaela Zárate sigue imparable con otro triunfo mediante el gol de Morena Massino y continua en lo más alto. La Sexta de Gastón Torres se mantiene en la pelea al golear 3-0.

Mismo camino siguió la Sub-19 que fue impiadoso con el 11-0. Eugenia Bonino se lució con cuatro anotaciones. Victoria Ferrero aportó tres y Martina Ferrero dos. Gran duelo en Séptima División con la igualdad 3-3 en un encuentro de trámite cambiante donde los dos equipos alternaron el dominio. Jazmín Lescano se destacó en el Decano con los tres goles para su equipo.

Los varones

El Quillá de Santa Fe hizo los deberes en el estadio Sergio Antoniazzi e impuso condiciones sobre Estudiantes de Paraná, por la quinta fecha del Torneo Dos Orillas Varones. En Primera, la diferencia inicial giró en torno a la presión, más alta en el caso de El Quillá. Marcó el ritmo del partido de entrada y con un bloqueo agresivo y eficaz, recuperó en dos ocasiones la bocha sobre la salida de la visita y las concretó en arco rival por medio de Iván Méndez y Tomás Pautasso tras buenas combinaciones colectivas para irse 2-0 al cabo del primer cuarto.

Los dirigidos por Iván Diaz mantuvieron la intensidad y calidad de juego y con vocación ofensiva clara, tuvieron las situaciones más peligrosas. Así, aprovechó dos córners cortos que Emanuel Garay capitalizó con su arrastrada letal. El elenco Albinegro dispuso de algunas insinuaciones en ataque y generó una jugada fija que le permitió a Ignacio Chicco llegar al descuento para el 4-1 final.

El Quillá-Estudiantes hockey sobre césped.jpg El Quillá superó a Estudiantes para liderar el Torneo Dos Orillas Varones. Prensa ASH

La Reserva de El Quillá también se mostró superior al CAE y se impuso por 7 a 0, continuando como invicto y escolta.

En Paraná, Paracao no pudo con Banco de Santa Fe y perdió por un inapelable 5 a 0. La visita movió la bocha y encontró espacios de los cuales generó ventajas a partir de jugadas fijas. Leo Antoniazzi anotó en tres oportunidades (dos de penal). Además Gonzalo Gómez aportó otro gol e Iván Gozzarelli también dejó su sello en la red, ambos desde córners cortos. La Intermedia de Banco volvió a ganar y repitió el mismo resultado que el duelo principal.

Por su parte, La Salle de Santa Fe se impuso ante Rowing Blanco en la capital provincial por 3 a 2. Fue en un partido bastante luchado, donde los santafesinos atacaron de manera directa para herir a su oponente. Supo resolver la dificultad que se le planteó y rompió el bloque defensivo a través de acciones muy claras que vinieron desde los córners cortos que Esteban De Petre definió con fuertes remates. La Reserva también se impuso por la mínima diferencia gracias al tanto de Andrés Mendoza en el cierre del primer parcial y permanece en zona de clasificación.

Además, en otra de las series muy atractivas de la competencia, Rowing Azul sacó adelante un duro compromiso ante Talleres. El Remero ganó sus dos compromisos. En primera fue 3-1 y la Reserva sigue en lo más alto con el triunfo por 6-3.