Torneo Dos Orillas: Talleres quiere ahogarle la fiesta a El Quillá

Los partidos de serán CRAI-Colón de San Justo, Tilcara-Alma Juniors de Esperanza, Paracao-Rowing, Banco Provincial-Santa Fe RC, Náutico El Quillá-Talleres y La Salle Jobson-Estudiantes. Los encuentros de la categoría Sub 12 comenzarán a las 10, Sub 14 a las 11, Sub 16 a las 12.15, Sub 19 a las 12.30, Reserva a las 15 y la Primera a las 17.