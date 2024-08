TN C3: Santiago Mallo ganó una Final caótica en Oberá

La palabra de Santiago Mallo

Santi Mallo es el 2º piloto que repite victoria, luego de Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo). “Estamos en un gran momento, con 2 triunfos en las últimas 3 carreras. Demuestra que cuando tenemos el medio, podemos estar en la pelea ”, indicó el representante de Río Tercero, que calificó la Final de Oberá como “ la carrera más difícil de mi vida, con Pernía atrás y en una condición de pista muy difícil. Me habían avisado que posiblemente Pernía sería excluido y por eso traté de mantenerme sobre la pista ”.

Tal como sucedió este año en Concordia, cuando alcanzó su 1ª victoria en el TN, Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) volvió a destacarse bajo la lluvia. El piloto del Febase Performance, que largó 5º, salió indemne de las varias refriegas que protagonizó para culminar 2º, completar el «1-2» de Chevrolet (la marca más ganadora de la temporada) y alcanzar su 4º podio de 2024, más que cualquiera de sus rivales. El pinamarense sigue siendo el mejor ubicado en el campeonato entre los que ganaron, pero subió 3 puestos y ahora está 2º, a 43 puntos de Leonel Pernía (Ford Focus).

Germán Todino (Toyota Corolla) completó el podio luego de caer al 6º puesto en la 7ª vuelta, cuando lo superaron Andrés Jakos (Toyota Corolla) y Carlos Okulovich (VW Vento). El piloto del Coiro Racing Team sufrió la rotura del motor tras un toque con Barrio, mientras que el misionero, que apostó a calzar gomas de lluvia con auto de seguridad cuando estaba 5º, abandonó después de remontar del 14º al 8º lugar a raíz de un toque con Facundo Chapur (Ford Focus). Todino se mantuvo ajeno a los problemas y tuvo como premio su 2º podio en la Clase 3 del TN.

La bronca de Santero y Pernía

Julián Santero (Toyota Corolla) largó desde la “pole position”, pero sus aspiraciones de lograr la victoria se esfumaron en la 2ª vuelta, cuando se tocó dos veces con Leonel Pernía (Ford Focus), en las últimas dos curvas del circuito. Esto derivó en el inmediato abandono del mendocino en los boxes, visiblemente ofuscado con su colega. Los comisarios deportivos consideraron que el primer toque produjo la deserción de Santero y por eso excluyeron al “Tanito”.

“Un desastre, lo que acaba de hacer Pernía es vergonzoso: me apuntó a la rueda y me rompió la suspensión. Hice la denuncia y le llevé mi cámara a los comisarios, y está bien excluido. Ya no me sorprende lo de Pernía, no está teniendo códigos últimamente: ni en como declara ni en como corre ”, expresó Santero en AM590 Continental y Campeones Radio.

Pernía, por su parte, consideró que los comisarios deportivos “se apuraron un poquito, me tendrían que haber dejado terminar la carrera para darme la posibilidad de defenderme. Es cierto que me equivoqué, pero no es que no tuve códigos. No le puede extrañar a él que yo intente una maniobra de superación. Después me la devolvió: mi maniobra fue sin querer, la de él fue queriendo …”, afirmó.

El malestar del piloto del MG-C Competición no era tanto con Santero sino con la decisión de las autoridades. “No sé cómo los comisarios se dieron cuenta que el auto se le rompió en el primer toque y no en el segundo”, se quejó Pernía antes de agregar: “Cuando vieron que iba a ganar, me excluyeron. Saben que si hoy ganaba se terminaba el campeonato ”.

Lo que sigue

La próxima fecha del Turismo Nacional será la carrera de los “200 Pilotos”, que se llevará a cabo del 6 al 8 de septiembre en el autódromo de Buenos Aire