TC en Toay: De Benedictis volvió al triunfo

El necochense largó desde la quinta posición y avanzó al cuarto lugar en la nvena vuelta, cuando Valentín Aguirre (Camaro) abandonó por problemas de temperatura. Cumplió con el reabastecimiento en el 14º giro -mientras estaba el auto de seguridad en la pista, como sucedió con la mayoría de los pilotos- y en ese momento quedó por delante de Santiago Mangoni (Camaro), quien había heredado el liderazgo cuando Mariano Werner (Mustang) se detuvo para la recarga.

Con 30 vueltas por delante, De Benedictis hizo una diferencia en su primer tramo como líder hasta llevar la ventaja sobre Landa a 5” 1/10 (34º giro) y después reguló para cruzar la meta con 2”732/1000 sobre el uruguayo.

Así, cortó una racha de 46 Finales sin triunfos (el anterior había sido en Viedma 2022, con el Gurí Martínez Competición), lapso en el que ni siquiera pudo subir al podio: su mejor resultado había sido el 4º puesto del año pasado en la primera visita a Toay, circuito donde obtuvo 2 de sus 6 victorias en TC.

“Este es el premio a aguantar y a no abandonar. El único secreto es no bajar los brazos nunca, confiar en uno mismo, entrenarse todos los días y levantarse después de cada carrera como si no hubiera pasado nada. Estoy en un gran equipo, sabía que en algún momento la victoria llegaría. El equipo trabajó muy bien e hicimos una parada brillante. Como no me funcionaba el Race Pro, no sabía que había quedado 1º después de la parada en los boxes”, señaló De Benedictis en Campeones Radio y AM590 Continental.

Marcos Landa (Camaro), que largó 7º, se recuperó de los dos abandonos sufridos en las dos primeras fechas de la temporada y consiguió su 7º podio en 64 carreras en Turismo Carretera y el 1º como piloto de Chevrolet y del Pradecon Racing. El uruguayo volvió al podio luego de 18 Finales y el anterior había sido justamente en Toay: tercero en la segunda competencia de 2023.

“Corrimos muy descargados para intentar maniobras al final de la recta, pero en el resto del circuito se nos complicaba. Este podio en un circuito que nos trata bien nos da fuerzas en un año que nos venía costando mucho, más allá de que el rendimiento del auto era bueno, pero no habíamos podido redondear”, sostuvo Landa en Campeones Radio y AM590 Continental.

Marcelo Agrelo (Camry NG) largó desde la “pole position” por primera vez desde que corre en Turismo Carretera, pero fue superado por Mariano Werner (Mustang) en los primeros metros de carrera (el entrerriano abandonaría cuando era 4º, debido a que el motor se puso en 5 cilindros). De todos modos, el chubutense logró su 1º podio en 77 carreras en TC y completó el “1-3” del Maquin Parts Racing, que volvió al triunfo luego de 10 carreras.

“Es un resultado muy bueno, aunque queríamos ganar. Nos perjudicó un poquito el auto de seguridad: estiramos la parada porque veníamos con buen ritmo pero no nos salió bien. No sé si lo hubiera podido correr a De Benedictis, Marcos (Landa) venía adelante y eso me frenó un poco…”, manifestó Agrelo en Campeones Radio y AM590 Continental.

En una Final que tuvo la intervención del auto de seguridad en una oportunidad y en la que sólo 23 de los 57 autos llegaron en la vuelta del líder, Juan Martín Trucco (Challenger) culminó 4º y le dio forma al “top 4” multimarca. El piloto del Di Meglio Motorsport, que había sido 10º en Viedma y 2º en El Calafate, es el nuevo líder del campeonato, con 5,5 puntos de ventaja sobre Agrelo. Torino también estuvo en la pelea pero tanto Facundo Chapur como Ignacio Faín se quedaron sin combustible cuando estaban en el “top 10”.

La próxima fecha del TC

El Turismo Carretera llevará a cabo la 5ª fecha de su campeonato 2025 en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, el 10 y 11 de mayo.

TC Pista: apabullante 1ª victoria de Ricciardi

La 4ª fecha del campeonato 2025 de TC Pista culminó con el triunfo de Thomas Ricciardi (Ford), quien logró su 1ª victoria en 19 carreras en la categoría al imponerse con una gran contundencia en el autódromo de Toay. El piloto del RUS Med Team, que se quedó con los 47 puntos en juego del fin de semana, se convirtió en el nuevo líder del certamen de la “telonera”.

El rosarino de 20 años, que tiene la asistencia técnica de Guillermo Cruzzetti y Carlos Serpero y la preparación en los motores de “Pope” Bonelli, impuso su ritmo y manejó a su antojo el desarrollo de la Final, que tuvo un recorrido de 25 vueltas: en los primeros 6 giros sacó una diferencia de 6 segundos, una ventaja que mantuvo prácticamente intacta hasta la bandera a cuadros para transformarse en el 166º ganador en la historia del TC Pista.

Ricciardi había tenido un fin de semana muy similar en El Calafate (2ª fecha), pero su dominio se interrumpió en el 12º giro de la Final, cuando era el líder y sufrió la pinchadura del neumático trasero izquierdo. Esta vez no hubo percances que detuvieron el arrollador andar del Falcon que supo manejar Alan Ruggiero en el Turismo Carretera en 2021.

“Por suerte se dio la victoria que tanto buscamos… Ya habíamos estado cerca en varias oportunidades. Tuvimos una buena largada y pudimos hacer la diferencia desde el principio. Al principio hicimos todas las vueltas a fondo y después mantuvimos un ritmo rápido pero tranquilo ”, señaló el ganador en Campeones Radio y AM590 Continental.