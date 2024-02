TC Pick Up: Gastón Mazzacane volvió al triunfo

Gastón Mazzacane, que no ganaba en la categoría desde junio de 2021, superó por más de 10 segundos a Lugón en la apertura del campeonato 2024 de TCPK.

Gastón Mazzacane (VW Amarok) se adjudicó la apertura del 6º Campeonato Argentino de TC Pick Up, que se corrió en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata. El piloto del Dole Racing, que largó desde la 2ª posición, consumó su 3ª victoria en 56 participaciones en la categoría. El podio en el “Roberto Mouras” lo completaron Rodrigo Lugón (Ford Ranger) y Juan Pablo Gianini (Ford Ranger).

Mazzacane, que es el único piloto que disputó las 56 carreras de la historia del TC Pick Up, cortó una racha de 30 competencias sin éxitos en la categoría. El anterior había sido el 27 de junio de 2021, también en La Plata, después de largar 11º. Fue la 6ª victoria de una VW Amarok en el TCPK y la 16ª para el Dole Racing, el equipo más ganador.

“Estoy muy contento por haber ganado la primera carrera del año. ¿Qué más puedo pedir? Se armó una camioneta impresionante para ser contundentes en esta carrera. En la maniobra de sobrepaso, me sorprendió que Lugón no se fuera al lado interno cuando salimos a la recta. Después, la pelea entre Rodrigo y Gianini me benefició”, contó Mazzacane, que cuenta con la asistencia técnica de Cristian Kissling y los motores de Mauricio Candela, en Campeones Radio y AM590 Continental.

Luego de perder el liderazgo, Rodrigo Lugón (Ford Ranger) debió defenderse del ataque de Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), algo que realizó con éxito. “Fue una linda carrera, no pudimos aguantar al Rayo (Mazzacane), pero estoy contento igual por el resultado”, sostuvo el piloto del Gurí Martínez Competición. El cordobés alcanzó su 1º podio en 13 carreras en TCPK, ya que mejor resultado era el 10º puesto del 16 de julio de 2023 en La Plata, con una Hilux del Dole.

Fiel a su costumbre, Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) descorchó champaña en la 1ª fecha del campeonato, algo que -con la excepción de 2022, cuando fue 4º- hizo en 4 de las 5 aperturas de temporada que protagonizó. “Estoy feliz por haber arrancado el año con un podio. Obviamente quería un poco más, pero Rodrigo (Lugón) se defendió bien. Hay mucho para trabajar y evolucionar”, sentenció Gianini.

El campeón Mariano Werner (Toyota Hilux) terminó en la misma posición en la que largó: 4º. Detrás del entrerriano llegó Otto Fritzler (Nissan Frontier), quien igualó su mejor resultado en 6 carreras en TCPK, ya que había sido 5º en Comodoro Rivadavia 2023.

En tanto, los dos debutantes que tuvo el TC Pick Up en esta 1ª fecha pudieron ver la bandera a cuadros pero sin destacarse. Julián Santero (Toyota Hilux) arribó 10º y Facundo Ardusso (Chevrolet S10) culminó 16º tras un ingreso a los boxes para quitar pasto del radiador.

La próxima fecha del TC Pick Up se llevará a cabo el 23 y 24 de marzo en el autódromo de La Plata.