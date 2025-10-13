Uno Entre Rios | La Provincia | CGE

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE informó que está disponible el Analítico Provisorio correspondiente a la Actualización de Credencial de Puntaje Docente de Nivel Secundario y sus modalidades.

13 de octubre 2025 · 22:05hs
El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital.

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital.

El Consejo General de Educación (CGE) informó que está disponible en línea el Analítico Provisorio correspondiente a la Actualización de Credencial de Puntaje Docente de Nivel Secundario y sus modalidades.

LEER MÁS: Entre Ríos: harán un relevamiento del personal educativo

Explicaciones desde el CGE

El presidente de Jurado de Concurso del CGE, Gonzalo Pais destacó el trabajo realizado “en la actualización total de las credenciales con el fin de poner al día las credenciales, cumpliendo lo que establecen las normativas vigentes para concretar la exposición”. Resaltó además, que “estas actualizaciones hacen justicia al esfuerzo que realizan los docentes cotidianamente en su formación continua, haciendo posible que quienes más se preparan puedan avanzar en la carrera en el nivel, brindando un mejor nivel educativo al contar con nuestros docente más preparados”.

El relevamiento anunciado por el CGE en Entre Ríos será entre el 14 y 15 de octubre, y tiene carácter obligatorio para todo el personal comprendido

Harán un relevamiento del personal educativo 

El CGE invita a participar del Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel destinado a docentes.

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

El documento podrá ser consultado a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), y se habilitará un único período de reclamos, que se extenderá hasta las 12 del día 27 de octubre inclusive.

El Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital emitido por Jurado de Concurso del CGE, establecido mediante Acuerdo Paritario por Resolución Nº 783/12 MT y en el marco de la Resolución 2300/22 CGE, alcanza a Docentes de Nivel Secundario y sus modalidades. La información es difundida a través de la circular 12/2025 JC, dirigida a Direcciones Departamentales de Escuela, Supervisores Zonales, Equipos Directivos y Docentes de las Escuelas Secundarias.

Desde el CGE detallaron que cada docente podrá presentar un solo reclamo durante este período, por lo que se recomienda realizarlo de forma clara y específica, indicando los ítems a revisar. En el caso de objeciones vinculadas a antecedentes, será obligatorio especificar el número correspondiente.

Más detalles

Los topes fijados para la evaluación y la correspondiente actualización son los siguientes: antigüedad: al 31/07/2025; servicios: al 31/07/2025; antecedentes de formación Docente Continua: desde el 01/07/2021 al 31/07/2024; zona: al 31/12/2024; Concepto: al 31/12/2024; jerarquía: al 31/12/2024 y otros títulos: al 03/10/2025.

Para visualizar y efectuar reclamos se deberá ingresar al Legajo Personal: Mi Credencial, Pestaña Actualización Provisoria - Pestaña Reclamos. Para el caso de reclamo de Antecedentes se solicita especificar el número del mismo.

CGE puntaje Digital
Noticias relacionadas
En Concordia, pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos. 

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Enersa pidió a la población a estar atenta ante situaciones delictivas o fraudes

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores visibilizó el trabajo local y un tradicional espacio de encuentro, en le fin de semana largo, en Paraná

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

Agmer se plegará al paro docente y Jornada Nacional de Lucha convocada por Ctera, en reclamo de aumentos, restitución del Fonid y mayor presupuesto educativo

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Ver comentarios

Lo último

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Ultimo Momento
El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Policiales
Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Ovación
Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

La provincia
El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

Harán un relevamiento del personal educativo 

Harán un relevamiento del personal educativo 

Dejanos tu comentario