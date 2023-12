Sóftbol: un referente dijo adiós a la Selección Argentina

El campeón del mundo y panamericano, Nicolás Peque Carril, no vestirá más la casaca nacional de sóftbol luego de 13 años.

Carril se despidió en redes sociales de la Selección Argentina Mayor con su sentido mensaje que dice: “Llegó el momento de despedirme de una de las etapas que marcó un antes y un después, tanto en mi vida como en mi carrera deportiva. Empecé siendo un niño de 6 años, con el sueño de vestir la camiseta del equipo nacional y me retiro después de casi 13 años siendo un hombre”.

carril.jpg Peque Carril, con la casaca de la Selección Argentina de sóftbol.

Luego agregó: “Sólo queda agradecerles a todas las personas que hicieron posibles todos estos años, entrenadores, médicos, jefes de equipo, cancheros y sobre todo a mis compañeros que hicieron todo más fácil y de los cuales me llevo grandes amigos”.

“Comienza una nueva etapa para seguir creciendo tanto como persona, padre y compañero de vida de la persona que me acompaño durante la mayoría de todos estos años. ¡Gracias! Te amo. Papi, Mami y hermanos, gracias eternas por su apoyo de familia, confiar en mi en las buenas y no tan buenas, los quiero con todo mi corazón”, completó.

“A mis formadores y compañeros de club, que sin ellos la competencia y mi nivel a lo largo de los años no hubiesen sido posible. Sin duda me llevo los mejores recuerdos, vivencias, triunfos, derrotas, viajes, etc.. Realmente fui un afortunado por haberlo logrado todo con uno de los mejores equipos de la historia de nuestro deporte”, siguió diciendo en redes sociales.

“Por último, de algo estoy muy seguro, mi bandera y el escudo nacional lo voy a llevar bien en alto donde quiera que vaya, con mucho orgullo. Sin dudas amé este equipo como pocas cosas en mi vida. Ojalá algún día nuestros caminos se vuelvan a encontrar. ¡Gracias a todos, será hasta la próxima!”, rezó en las líneas que confirmaron que no seguirá jugando en el combinado de Argentina siendo el gran referente. Un equipo que ahora está en renovación y contaste trabajo al mando del paranaense Julio Gamarci.