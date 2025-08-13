Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Uno Entre Rios | Ovación | sóftbol

El paranaense Gonzalo Zapata dejó de ser el entrenador principal del elenco nacional de mujeres de sóftbol tras cinco años en el cargo.

13 de agosto 2025 · 22:03hs
El equipo nacional de sóftbol entrenado por Gonzalo Zapata.

El equipo nacional de sóftbol entrenado por Gonzalo Zapata.

El equipo nacional femenino de sóftbol tuvo su participación en el Panamericano de sóftbol en Monteria, Colombia. Y tras su labor en el torneo se dio a conocer este miércoles el alejamiento del entrenador principal Gonzalo Zapata del cargo tras una carta en redes sociales. El paranaense a su mando el equipo logró dos campeonato Sudamericanos de Mayores y un buen trabajo desde el 2020. Se terminó una etapa para el combinado nacional.

La carta de despedida del entrenador de sóftbol paranaense

Con enorme pesar, pero con la tranquilidad de haber dado todo de mí en estos cinco años y medio de trabajo al frente del equipo, anuncio que a partir de este momento no soy más el head coach del EQUIPO NACIONAL FEMENINO MAYOR DE SÓFTBOL.

En estos años de trabajo, me llevo de las mejores experiencias vividas en este deporte. Trabajar con el grupo de trabajo que hemos conformado ha sido todo un privilegio para mí, y voy a estar eternamente agradecido con cada una de las personas que formaron parte del Cuerpo Técnico en estos años. Sin su pericia y capacidad, nada hubiera sido posible. Así también haber dirigido a jugadoras que se han transformado en verdaderas atletas y que hoy son peloteras de nivel internacional.

Desde febrero de 2020 hasta el torneo Panamericano de Montería Colombia, hemos trabajado siempre pensando en abarcar todos los aspectos necesarios para la preparación de un equipo de alto rendimiento. No solo pusimos énfasis en la parte física y técnica, sino que también dimos mucha importancia a la construcción de equipo. Trabajamos el liderazgo y la toma de decisiones con profesionales y especialista en neurociencia y en psicología deportiva, y procuramos contar con profesionales de la salud a disposición para todas las necesidades de las jugadoras. Realizamos un promedio de 10 concentraciones por año, prácticamente con escasos recursos, juntando a todo el equipo disponible para la preparación. Convocamos aproximadamente a 70 jugadoras de todo el país para ser evaluadas por el cuerpo técnico. Hemos viajado por las principales ciudades del país viendo competencias y jugadoras, y también viajamos a Estados Unidos a expensa nuestra, a ver jugadoras argentinas que viven y juegan en esas ligas.

Quiero agradecer enormemente a Carlos De La Vega y a Javier Martínez por todo el apoyo y respaldo que he tenido por parte de ellos. En los momentos más oscuros y difíciles que hemos vivido en el proceso de preparación del equipo, fueron las únicas personas que se han ocupado de resolver los inconvenientes que hemos sobrellevado.

Salida también del jefe de equipo

El jefe de equipo de la Selección Argentina Femenina, Duilio Scialacomo también dejó su cargo tras 10 y lo dejó en claro en un comunicado en sus redes.

El mismo dece: "Luego de 10 años llego el momento de dejar el Equipo Nacional Femenino Mayor. Quiero agradecer a @cristian.montero.3344 @cristianlacout y @toloza07, los Mánager que confiaron en mi para cumplir mi Rol. A todas las jugadoras con las cuales me toco compartir equipo y de las cuales aprendí mucho y a la Confederación por confiar en mi para ejercer mi función. Me voy con un orgullo enorme y la satisfacción de haberlo dado todo. Gracias".

