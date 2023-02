Sóftbol: CEF N°5 , el dominador de lo Nacional

Gran parte del plantel asistió al diamante ubicado en la zona conocida como el Poli para hablar y hacer fotos del logro que vienen de conseguir de la mano de un grupo de trabajo que lleva años y que marca el rumbo a nivel local y nacional.

Federico Olheiser fue elegido como el Mejor Jugador del torneo, y dijo a Ovación: “Veníamos trabajando con Cristian Montero (orientador). La verdad sufrimos un poco porque se nos escapó un juego con el CAE, pero lo supimos remontar sobre el final y quedarnos con el primer puesto de la instancia previa para estar en la final”.

“Hoy en nuestro equipo en edad y trabajo es el más parejo porque veníamos trabajando mucho juntos. Todos los equipos están parejos y no hay tantas ventajas, pero por suerte pudimos ser superiores estos cuatro días al resto de los equipos”, dijo el bahiense Federico Olheiser, que vive en Paraná desde hace más de 10 años.

Por su parte, el entrenador Cristian Montero, comentó: “Nosotros (por CEF) veníamos ganando los últimos dos torneos nacionales y sabíamos que podíamos ganar este tercero. Contábamos con ese plus. El resto de los equipos no tiene ese respeto, que es importante dentro de este juego”.

“Antes del torneo estábamos con unas dudas de seguir en el cargo o no, en mi caso. Pero ahora el equipo con haber ganador otra final apuntamos todos a ganar la cuarta seguida, algo que nadie ha conseguido hasta el momento. Sabemos que el equipo está consolidado y que tiene mucho por delante”, dijo el formador del equipo.

En tanto, Juan Cruz Zara , que es el catcher y figura del equipo, aseveró: “Estamos totalmente conformes con lo realizado. El torneo en su comienzo fue un poco más difícil, pero luego fuimos encontrando nuestro nivel y nos dejó conforme”.

“Ahora como equipo vamos a apuntar a ganar el cuatro torneo nacional y también apuntamos como grupo ganar la Liga local, en la que estamos en los playoff finales desde la semana que viene”, dijo el también bahiense Juan Cruz Zara .

Para finalizar, Martín González nuevamente fue elegido como el Mejor Lanzador del torneo. Sobre su actuación y sobre el equipo comentó:

softbol.jpg Martín González, lanzador de CEF. Mateo Oviedo / UNO

“Vengo de ganar tres años el premio en la final. No es algo que fui buscando. Justo a mis compañeros les decía que este año no había arrancando de la mejor manera, pero luego jugando y pasando los partidos me fui acomodando y mejorando en el juego. No fue nada que pensé el galardón y fue todo una consecuencia de situaciones de juego. Es todo por un gran trabajo en equipo que ayudó en todo, tanto en defensa como en ataque con el bateo.

“Creo que el torneo que ganamos este año fue el más sólido que tuvimos este tiempo. Porque las otras finales de años anteriores no fueron así para nosotros”, comentó.

“Ahora tenemos que terminar lo mejor posible la Liga local y luego muchos de nosotros a pensar en viajar a afuera seguir jugando en Estados Unidos”, agregó el lanzador.

LOS CAMPEONES. El plantel está compuesto por los siguientes nombres: Nicolás Burzomi, Martín González, Juan Ladislao Malarczuk, Gonzalo Masmú, Pablo Masmú, Matías Minigutti, Federico Olheiser, Matías Pérez Romo, Pablo Sáenz, Mauro Sánchez, Juan Schonfeld, Martín Schonfeld, Juan Cruz Zara, Gian Scialacomo, Jeremías Alegre, Joaquín Alegre y Manuel Tactagi. Jugador invitado: Franco Sáenz. Entrenador: Cristian Montero.