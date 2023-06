BERAZATEGUI.jpg Berazategui gritó campeón y Sofía Wolf fue la MVP

Sofía partirá a Europa del Este en el mes de septiembre y allí comenzará su primera experiencia en una pequeña ciudad a 316 kilómetros de Zagreb, la capital. La jugadora entrerriana contó como fue su llegada a un básquet femenino desconocido para las argentinas y dijo que hubo “todo un equipo” detrás de su pase.

“Por medio de mi representante había pautado con el club que después de la Liga Sudamericana iba a tomar otro rumbo, conocer otro básquet y llenarme de otras culturas y conocer otras personas. La verdad veníamos hablando con mi representante y ellos también querían que me vaya a Europa del Este para empezar a abrir puertas ahí. Empezamos a averiguar y mi representante tiene un representante allá. Y un equipo grande laburó para todo esto. Empezaron a aparecer propuestas muy rápido y salió esta posibilidad y para mi ir a un lugar así y abrirle propuestas a otros chicas también es algo que me gusta”, contó la jugadora campeona del Torneo Federal con Talleres en 2017.

08 F3.JPG historia. Sofía Wolf y Nadia Carrero, campeonas del Torneo Federal.

Wolf confesó que sigue mucho el básquet europeo y jugar en Croacia o Serbia siempre resulta tentador porque son grandes potencias. “Miro mucho básquet. Miro la Eurocopa o la Euroliga Femenina y cuando le dije a mi representante quiero irme afuera, le dije pasame las Ligas que están disponibles para ver partidos. Y ahí le iba diciendo por lugares. Sobre Croacia y Serbia no habíamos visto mucho porque no tenía un contacto muy fácil. Se habían dado otras posibilidades, pero estaba el miedo de lo desconocido o lugares en guerra. Empecé a ver partidos de allá incluso este club participó de los primeros partidos de la Eurocopa que es el segundo mejor torneo de Europa. Y bueno estuve leyendo la historia del club y el entrenador está hace como 25 años y es un proyecto muy grande. Y este año se les dio buscar extranjeras. Voy a tener una compañera de Montenegro de 19 años y 1.93 metros y es súper piola. Y además siempre cuando vienen a dar cursos los entrenadores al país son de Serbia y Croacia. Y bueno cuando tuve comunicación directa con la gente de allá empecé a ver esa calidad humana y me di cuenta que compartimos un montón de cosas parecidas”, expresó la jugadora multicampeona de la Liga con el elenco bonaerense.

Embed

Sofía Wolf sabe que llega un equipo siendo campeona y MVP, pero mantiene los pies sobre la tierra teniendo en cuenta que tendrá un proceso de adaptación. “Te da un poco de chapa irte o volver así. Me voy un poco más satisfecha por lo que fue mi labor, más allá de que sigo siendo la misma Sofi. Con la mochila de aprandizaje y con más herramientas que me dan más seguridad para seguir haciendo todo esto. Hace un montón que lo vengo procesando y no me sentía segura de irme. Hoy todo lo que me pasó me dio pilas para tener esa seguridad”, expresó la jugadora de 23 años.

A pesar de su corta edad dijo que “es muy difícil saber cual es el momento justo. Cuando te salís de eso es cuando más posibilidades tenés, no te estructurás tanto. Es hoy, es el año que viene y ahora lo sentí así. Que me conozcan ahí y que desde ahí me conozcan de otros lugares y sino se que puedo volver al país y seguir jugando acá”, manifestó segura.

Sofía tendrá por delante varias competencias exigentes en un club que tiene un proyecto de formación y ambicioso. “Pozega a dos hora y pico de Zagreb. Vamos a jugar un torneo nacional y regional y es un torneo entre los países. El regional es el mismo que jugó Campazzo la semana pasada con Estrella Roja”, dijo.