Uno Entre Rios | Ovación | Pablo Toviggino

Sociedades de Pablo Toviggino le compraron inmuebles de lujo a una empresa vinculada al Chiqui Tapia

Servicios Neurus y Servicios Lindor, relacionadas al entorno de Pablo Toviggino, adquirieron dos propiedades en edificios prestigiosos de Puerto Madero.

13 de abril 2026 · 15:59hs
Pablo Toviggino

Pablo Toviggino, nuevamente bajo la lupa.

Las sociedades Servicios Neurus y Servicios Lindor, relacionadas al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, adquirieron dos propiedades en distintos edificios de Puerto Madero. Una de ellas se ubica en el Complejo Faena y la otra en la Torre del Yacht.

De las empresas mencionadas, la primera es propiedad de Mariah Florencia Sartirana, que trabajó en la Secretaría de Finanzas de AFA hasta hace cuatro años atrás y, además, es la pareja del dirigente santiagueño, mientras que la segunda emitió facturas por 3.107.751.965 pesos en servicios prestados a la asociación en junio de 2024.

Capibá y Echagüe protagonizaron un intenso encuentro del Torneo Provincial.

Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

la apb lanzo una campana solidaria denominada dona tus zapas

La APB lanzó una campaña solidaria denominada "Doná tus Zapas"

Una reciente investigación descubrió que empresas vinculadas a Pablo Toviggino adquirieron el título de dos propiedades de lujo en Puerto Madero a la empresa Flyzar, propietaria además de un helicóptero que realizó 60 viajes a la mansión de Pilar, conocido como “el helicóptero de la AFA”. Esta firma estaría vinculada al Chiqui Tapia.

Las propiedades adquiridas por Servicios Neurus y Servicios Lindor

La primera transacción, por parte de Servicios Neurus, se dio a cambio de una propiedad de El Porteño Building, que forma parte del Faena Hotel +Universe, el Puerto Madero.

Gustavo Carmona y Silvia Schippert, cónyuges y propietarios de Flyzar, vendieron el departamento que poseían, el 227, en una fecha no confirmada, entre octubre y noviembre del año pasado.

Para el primer mes del 2026 las expensas y servicios de la vivienda ya estaban a nombre de Neurus, propiedad de la pareja de Toviggino y en la que trabajan varios ex empleados de la entidad madre del fútbol argentino.

Además, su nombre es el mismo de una línea de vinos de alta gama producidos por la bodega mendocina La Vigilia, que se ofrecen en Santiago del Estero y, además, en eventos oficiales que organiza la AFA. Servicios Neurus se encarga de distribuir la bebida alcohólica homónima y, anteriormente, era presidida por Mauro Javier Paz, exjefe de la Liga de Fútbol Femenino y socio de Toviggino.

Entre otros empleados vinculados a AFA aparece Nicolás Pantano, quien ha sido tesorero y secretario general de Almirante Brown, club de la Primera Nacional del fútbol argentino.

La segunda propiedad mencionada, ubicada en las Torres del Yacht, fue vendida por Carmona y Schippert a la empresa Servicios Lindor, así como también su cochera y baulera, en un edificio residencial de 44 pisos con vistas panorámicas al río y a la ciudad, además de piscina climatizada, gimnasio y seguridad las 24 horas, entre otros beneficios.

Además, Lindor emitió ocho facturas por servicios prestados a la AFA en junio de 2024, con un total de 3.107.751.965 pesos, fue fundada en Santiago del Estero y es conducida por el mencionado Mauro Paz, siendo también Darío Toviggino, hermano menor de Pablo, uno de sus principales accionistas.

Pablo Toviggino Chiqui Tapia propiedades AFA Puerto Madero
Noticias relacionadas
tomas attis tuvo su premio con la camiseta de patronato

Tomás Attis tuvo su premio con la camiseta de Patronato

El Rojo es uno de los animadores del Torneo de la APB.

APB: Talleres ganó y es escolta del Torneo Apertura

Concordia: el Club Unión de Villa Jardín recibió materiales sanitarios para obras clave.

Concordia: el Club Unión de Villa Jardín recibió materiales sanitarios para obras clave

patronato adelanto su proximo juego por el superclasico

Patronato adelantó su próximo juego por el Superclásico

Ver comentarios

Lo último

Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

Experiencia Queen llega a Paraná con su Greatest Hits Tour 2026

Experiencia Queen llega a Paraná con su "Greatest Hits Tour 2026"

Sociedades de Pablo Toviggino le compraron inmuebles de lujo a una empresa vinculada al Chiqui Tapia

Sociedades de Pablo Toviggino le compraron inmuebles de lujo a una empresa vinculada al Chiqui Tapia

Ultimo Momento
Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

Experiencia Queen llega a Paraná con su Greatest Hits Tour 2026

Experiencia Queen llega a Paraná con su "Greatest Hits Tour 2026"

Sociedades de Pablo Toviggino le compraron inmuebles de lujo a una empresa vinculada al Chiqui Tapia

Sociedades de Pablo Toviggino le compraron inmuebles de lujo a una empresa vinculada al Chiqui Tapia

La APB lanzó una campaña solidaria denominada Doná tus Zapas

La APB lanzó una campaña solidaria denominada "Doná tus Zapas"

Tomás Attis tuvo su premio con la camiseta de Patronato

Tomás Attis tuvo su premio con la camiseta de Patronato

Policiales
Colón: detuvieron a Nino Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Colón: detuvieron a "Nino" Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Piden captura internacional de un hombre por el crimen del sereno de Colón

Piden captura internacional de un hombre por el crimen del sereno de Colón

Colón: el cuerpo hallado en una construcción sería del sereno

Colón: el cuerpo hallado en una construcción sería del sereno

Trasladan al narco Daniel Tavi Celis a la Unidad Penal N° 8 de Federal

Trasladan al narco Daniel Tavi Celis a la Unidad Penal N° 8 de Federal

Un detenido y 17 identificados por microtráfico de drogas en Diamante

Un detenido y 17 identificados por microtráfico de drogas en Diamante

Ovación
Quique visitara a Urquiza de Santa Elena por la Liga Federal

Quique visitara a Urquiza de Santa Elena por la Liga Federal

La APB lanzó una campaña solidaria denominada Doná tus Zapas

La APB lanzó una campaña solidaria denominada "Doná tus Zapas"

Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

Sociedades de Pablo Toviggino le compraron inmuebles de lujo a una empresa vinculada al Chiqui Tapia

Sociedades de Pablo Toviggino le compraron inmuebles de lujo a una empresa vinculada al Chiqui Tapia

Se confirmó la lesión del Cuti Romero: llegará sin ritmo de competencia al Mundial 2026

Se confirmó la lesión del Cuti Romero: llegará sin ritmo de competencia al Mundial 2026

La provincia
Concordia: agua marrón y sin respuestas, suspenden clases en escuela

Concordia: agua marrón y sin respuestas, suspenden clases en escuela

El Consejo de Educación inició talleres de RCP en escuelas de Paraná

El Consejo de Educación inició talleres de RCP en escuelas de Paraná

Reunimos 220 firmas: impulsan cambiar el nombre de la Plaza Alvear por San Miguel en Paraná

"Reunimos 220 firmas": impulsan cambiar el nombre de la Plaza Alvear por San Miguel en Paraná

La Facultad de Económicas declaró duelo institucional por el fallecimiento de un estudiante

La Facultad de Económicas declaró duelo institucional por el fallecimiento de un estudiante

Hilos rotos: la agonía de la industria textil argentina

Hilos rotos: la agonía de la industria textil argentina

Dejanos tu comentario