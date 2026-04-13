Sociedades de Pablo Toviggino le compraron inmuebles de lujo a una empresa vinculada al Chiqui Tapia

Las sociedades Servicios Neurus y Servicios Lindor, relacionadas al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino , adquirieron dos propiedades en distintos edificios de Puerto Madero. Una de ellas se ubica en el Complejo Faena y la otra en la Torre del Yacht.

De las empresas mencionadas, la primera es propiedad de Mariah Florencia Sartirana, que trabajó en la Secretaría de Finanzas de AFA hasta hace cuatro años atrás y, además, es la pareja del dirigente santiagueño, mientras que la segunda emitió facturas por 3.107.751.965 pesos en servicios prestados a la asociación en junio de 2024.

Una reciente investigación descubrió que empresas vinculadas a Pablo Toviggino adquirieron el título de dos propiedades de lujo en Puerto Madero a la empresa Flyzar, propietaria además de un helicóptero que realizó 60 viajes a la mansión de Pilar, conocido como “el helicóptero de la AFA”. Esta firma estaría vinculada al Chiqui Tapia.

Las propiedades adquiridas por Servicios Neurus y Servicios Lindor

La primera transacción, por parte de Servicios Neurus, se dio a cambio de una propiedad de El Porteño Building, que forma parte del Faena Hotel +Universe, el Puerto Madero.

Gustavo Carmona y Silvia Schippert, cónyuges y propietarios de Flyzar, vendieron el departamento que poseían, el 227, en una fecha no confirmada, entre octubre y noviembre del año pasado.

Para el primer mes del 2026 las expensas y servicios de la vivienda ya estaban a nombre de Neurus, propiedad de la pareja de Toviggino y en la que trabajan varios ex empleados de la entidad madre del fútbol argentino.

Además, su nombre es el mismo de una línea de vinos de alta gama producidos por la bodega mendocina La Vigilia, que se ofrecen en Santiago del Estero y, además, en eventos oficiales que organiza la AFA. Servicios Neurus se encarga de distribuir la bebida alcohólica homónima y, anteriormente, era presidida por Mauro Javier Paz, exjefe de la Liga de Fútbol Femenino y socio de Toviggino.

Entre otros empleados vinculados a AFA aparece Nicolás Pantano, quien ha sido tesorero y secretario general de Almirante Brown, club de la Primera Nacional del fútbol argentino.

La segunda propiedad mencionada, ubicada en las Torres del Yacht, fue vendida por Carmona y Schippert a la empresa Servicios Lindor, así como también su cochera y baulera, en un edificio residencial de 44 pisos con vistas panorámicas al río y a la ciudad, además de piscina climatizada, gimnasio y seguridad las 24 horas, entre otros beneficios.

Además, Lindor emitió ocho facturas por servicios prestados a la AFA en junio de 2024, con un total de 3.107.751.965 pesos, fue fundada en Santiago del Estero y es conducida por el mencionado Mauro Paz, siendo también Darío Toviggino, hermano menor de Pablo, uno de sus principales accionistas.