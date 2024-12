Sergio Ramos descartó su llegada a Boca

El defensor Sergio Ramos rechazó la oferta emitida por la dirigencia del Xeneize. El español no tiene en mente radicarse en Argentina.

Sergio Ramos rechazó la oferta de Boca Juniors debido a que no quiere radicarse en Argentina por lo que quedó descartado como nuevo refuerzo del xeneize. Si bien desde la dirigencia se contactaron con el defensor, el español no dio la respuesta esperada ya que no tiene en mente vivir en el país.