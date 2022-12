Sebastián Malimberni, la fuerte apuesta de Patronato

Al proyectar la participación en la Copa Edgardo Pila Sánchez el atacante apuntó a la triple corona con Arsenal. Sin embargo el camino se detuvo en semifinales, instancia donde Unión Agrarios Cerrito lo sorprendió; 48 horas después de ese juego el atacante que se destacó por su capacidad goleadora recibió un llamado que modificó su semblante. Debía presentarse en el predio La Capillita para someterse a una prueba con el plantel profesional de Patronato.

Con el bolso cargado de ilusiones el goleador de Arsenal de Viale se presentó en el campo deportivo ubicado en la zona este de la capital entrerriana. Entendió que el tren del profesionalismo no se presentaba en el camino en forma reiterada. Por eso encaró el desafío confiando en sus aptitudes.

Sebastián demostró en los entrenamientos, donde fue evaluado por el entrenador Walter Otta, que está preparado para asumir una misión en un nivel profesional. El DT dio el visto bueno y decidió incluirlo en la estructura que se prepara para los tres desafíos que el Rojinegro asumirá en el próximo año: el campeonato de la Primera Nacional, la Copa Libertadores de América y la defensa de la Copa Argentina.

Embed @SMalimberni (categoría 1999): delantero con inferiores en Colón y pasado reciente en Arsenal de Viale. Fue puesto a prueba durante estas semanas, donde fue evaluado por el cuerpo técnico para su incorporación. pic.twitter.com/ekAfD6SDCT — Club A. Patronato ⭐ (@ClubPatronatoOf) December 21, 2022

“Es algo hermoso lo que estoy viviendo. El 2 de enero de este año disputé la final de la Liga de Paraná Campaña y el próximo 2 de enero comenzará la pretemporada con Patronato. Ni yo esperaba que se presente el escenario de esta manera. Gracias a Dios estoy acá”, agradeció Malimberni, en diálogo con La Mañana de La Red.

“Un sábado me avisaron que me quería ver en Patronato. En principio eran tres días de entrenamientos. Cuando realizamos la práctica de fútbol rendí como tenía que rendir. Convencí al técnico”, relató el delantero, de 23 años.

Sebastián nació en Paraná, pero su recorrido lo realizó fuera de su ciudad natal. A los 7 años cruzó el Túnel para sumarse a las infantiles de Colón de Santa Fe. En el Sabalero realizó todo el proceso de formación. Durante cuatro años estuvo en la categoría Reserva, la antesala de Primera División. “Fueron 13 años jugando para Colón”, narró Malimba, como lo bautizaron en la vecina capital provincial.

El acompañamiento del círculo íntimo fue un instrumento clave en el proceso que el delantero realizó en el Rojinegro santafesino. “El respaldo familiar estuvo siempre. Me acompañaron desde chiquito”, subrayó. “Durante los primeros años éramos varios lo que viajábamos desde Paraná. En ese entonces los padres se turnaban para llevarnos. En mi caso nos llevaba mi mamá, mi papá y hasta mi abuelo. Después cuando fui creciendo comencé a ir solo, por mi cuenta”, revivió.

Al momento de firmar contrato profesional en el Sabalero Malimberni quedó con el pase en su poder. El goleador no bajó los brazos. Continuó con su carrera en otro escenario, esperando la oportunidad de formar parte de una estructura profesional. Esa puerta se le abrió dos años después en su ciudad natal. “Desde que me fui de Colón apunté a estar más arriba. Me fui a Arsenal de Viale porque conocía al técnico y porque es uno de los pocos equipos de Paraná Campaña que entrena todos los días. De todos modos siempre mi idea era apuntar bien alto. Ahora se presentó esta oportunidad”.

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña es una competencia amateur. Sebastián proyectó su participación con toda la seriedad. “Siempre estuve bien de la cabeza, nunca me caí. Eso fue muy importante”, Resaltó el artillero que buscará su estreno en el profesionalismo y se entusiasma con tener una oportunidad en la Copa Libertadores.“Es un sueño por el que vengo luchando junto a mi familia desde que tenía 7 años. La oportunidad que se presenta es algo hermoso”, concluyó.