¿Se juega? Máxima expectativa por la Superfinal entre Boca y River

La Superfinal entre Boca River , que en un principio debía jugarse a las 17 del sábado y debido a las tormentas se reprogramó para este domingo a las 16, se confirmará antes del mediodía, luego de una reunión que mantendrán los máximos dirigentes de la Conmebol.





Embed Por motivos de fuerza mayor el partido queda suspendido para mañana, domingo 11 de noviembre a las 16:00 h. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 10 de noviembre de 2018



Más allá de que durante la noche no llovió, el pronóstico para las próximas horas -y los próximos días- no es alentador. En principio, Conmebol hará una inspección al campo de juego a las 10.15. Según los responsables del mantenimiento del campo de juego de La Bombonera, el césped no tiene agua acumulada pero sí quedó golpeado por el clima del sábado.









Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Wilmar Barrios; Sebastián Villa, Nahitan Nández, Pablo Pérez, Cristian Pavón; Ramón Ábila.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Maidana, Martínez Quarta, Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Hora de inicio: 16.00

TV: Fox Sports.