Santiago Gómez Cora, sobre la Gran Final de Los Ángeles: "Queremos ir por todo".

"La idea de este año era tratar de incorporar nuevos jugadores, tuvimos recambio de puestos y de ideas de juegos. Eso lo pudimos hacer también, manteniendo la competitividad. Van cuatro o cinco años estando ahí arriba, lo cual lo hace muy complejo. Entiendo que la Gran Final es importante, es el último año. El año que viene va a cambiar el formato. Pero no dejamos de querer ser los mejores en cada competencia que nos presentamos. Obviamente queremos ir por todo. Fracaso sería no intentarlo, o ni clasificar a cuartos de final si venía siendo el campeón. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Vamos a buscar nuestra mejor versión. Si viene buenísimo, porque nos lo merecemos. Pero las cosas no son por regla de tres simples, sino que hay que demostrar en cada partido", señaló acerca de cómo será Los Ángeles en relación a la final perdida en Madrid la temporada pasada.