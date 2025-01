Santiago Escanés: "El foco grupal está puesto en conseguir el ascenso"

Santiago Escanés, ex jugador de Paracao, habló con UNO al respecto de los objetivos con el Gandia de España y su estadía en el Viejo Continente.

“La meta principal es poder lograr el ascenso a Primera Nacional con Gandia pero, además, mi sueño máximo es ganar un título importante con los chicos de Paracao en un futuro”, fueron las primeras palabras del armador paranaense desde territorio español.

Santiago Escanés disfruta del vóleibol en España

Santiago Escanés en España.JPG El armador de Gandia vóley a punto de realizar un saque.

— ¿Cómo arrancó este 2025 para vos en lo personal? ¿Y en lo grupal? Siguieron con actividad en el club?

—En lo personal comencé muy bien, ya que nos dieron unos días de vacaciones en la época de fiestas y pude viajar con mi novia a Italia. Fue una buena recarga de energía para prepararse hacia lo que viene. En cuanto a lo grupal y el club, retomamos las actividades los primeros días de enero, ya que el fin de semana siguiente teníamos dos fechas de locales por jugar muy importantes.

— ¿Qué están compitiendo actualmente? ¿Cómo van?

—Actualmente estamos compitiendo en la Primera Autonómica de la Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante y Castellón) en búsqueda del ascenso a Primera Nacional. El club hace unos años compitió en esa categoría, por lo que sería ideal poder volver a subir. Posteriormente a once fechas, estamos punteros invictos con 30 puntos. Los partidos son muy parejos, así que esperamos poder continuar por el mismo camino para lograr los objetivos.

— ¿Cómo te sentiste durante los primeros meses afuera de casa? ¿Te adaptaste o te costó un poco?

—La verdad es que los primeros meses me costó, ya que no es fácil estar lejos de la familia y amigos. Pero por suerte, al ser un país en donde hablan el mismo idioma, es más sencillo poder relacionarse. Me encontré con gente muy amable en el club y con varios argentinos, por lo que se está haciendo muy llevadera la estadía en España.

Santiago Escanés 1.jpg Santiago Escanés, paranaense con presente en el vóley de España.

— ¿Con qué tipo de vóley te encontraste en España? ¿Símil al de acá o se diferencia un poco?

—La diferencia que noto del vóley español al de Argentina es que aquí se juega a una velocidad más lenta, se intenta que los extremos peguen alto y fuerte. En cuanto al nivel, como mencioné anteriormente, es muy parejo y con gran cantidad de partidos, ya que somos 14 equipos, por lo que se hace muy intensa la competencia.

— ¿El tema de la gente (hinchada)? ¿Hay público que te pide una foto al finalizar un encuentro? ¿Cómo es la ciudad con respecto al deporte? ¿Lo sigue?

—La hinchada es muy similar a la de Paracao, ya que Gandia es una ciudad pequeña y la gente que va a ver los partidos son la mayoría jugadores/as de inferiores con su familia. Es un ambiente bastante tranquilo, así que no son de pedir fotos. No obstante, en los partidos contra los equipos que están arriba en la tabla, asisten muchas personas.

— ¿Qué objetivos tenés para el comienzo de temporada?

—Para la siguiente mitad de temporada, el objetivo es terminar primeros en la Fase Regular para que llegado el momento de playoffs poder tener el mejor cruce posible. Estamos muy enfocados en lograr el ascenso y estamos trabajando mucho para eso.

— ¿Te queda algún sueño o meta por cumplir? ¿Cuál?

—La realidad es que sería una meta increíble poder lograr el ascenso a Primera Nacional con el club. Es algo que no solo lo deseamos los jugadores y cuerpo técnico, sino que sería un crecimiento para la ciudad. Sumado a esto, como siempre, el sueño máximo es ganar un título importante con los chicos de Paracao en un futuro.