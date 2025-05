Sangre entrerriana, pasión Quemera

Quemera de Santa Elena

“La mayoría piensa que si vos sos hincha de Huracán es porqué sos o viviste en Pompeya o en Parque Patricios, pero no, Hay hinchas quemeros en distintos puntos del país y del mundo”, afirmó, inflando el pecho, antes de darle espacio a una regla fundamental que tienen los apasionados por el Globo.“Si no sufrís, no sos Quemero. Tenés que ser apto para sufrir”, indicó.

Emilce experimenta un sinfín de sensaciones en la previa de la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional que Huracán protagonizará el domingo ante Platense, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. “Estoy muy emocionada y muy expectante por el partido”, indicó la entrerriana, en diálogo con La Mañana de La Red.

Luego recordó la primera prenda que consiguió del club de sus amores. “No tenía ni siquiera una remera ni nada de Huracán. Juntando mis ahorritos me compré una remera lisa, la pinté, dibujé el escudo. Esa fue mi primer camiseta de Huracán”, relató Emilce.

En su ciudad es una de las pocas fanáticas del Quemero. Y lo hice por elección y no por herencia “Los hinchas más conocidos son de Independiente, Boca, River, Racing. Yo soy Huracán. Aparte en mi familia la mayoría son de San Lorenzo y de Independiente”, contó.

Emilce Fernandez Huracán 2.jpg

En el norte entrerriano Emilce protagoniza a la distancia, con su círculo íntimo, el denominado clásico barrial más grande del mundo. “Es un hola y chau. No hay cargadas. Como saben que a mí no me gusta que me gasten, prefiero no cargar a nadie. Pero hay un respeto”, aclaró.

Ese mismo escenario vivió días atrás cuando Huracán eliminó en semifinales a Independiente. Gustavo, la pareja de Emilce, es fanático del Rojo de Avellaneda. “Estuvimos los dos juntos mirando el partido, a cara de perro”, describió la postal. Aunque aclaró que siente cierta simpatía por el Rey de Copas.

“Independiente es un equipo que me gusta. Cuando Huracán estuvo en la B hinchaba por el Rojo aparte de alentar por Huracán”, confesó. Soy periodista deportivo. Me recibí en Santa Fe en el 2010 cuando tenía 23 años. Nos gusta salir con mi pareja, con Gustavo, a ver acontecimientos deportivos A él le gusta mucho el básquet, así que bueno, es un acompañamiento mutuo”, profundizó.

Integrante de la masa societaria de Huracán

La locura por Huracán la llevó a asociarse a la institución del barrio porteño de Parque Patricios. En la actualidad lleva más de dos décadas ininterrumpidas formando parte de la masa societaria de Huracán.

“Me asocié cuando tenía entre 10 y 12 años. A escondidas escribí una carta al club. No recuerdo que fue bien lo que redacté. Al poco tiempo me mandaron a mi casa de Santa Elena el carnét de socio y una camiseta de regalo. Era una camiseta blanca, modelo retro, sin sponsor. Sólo tenía el escudo. Además me invitaron a Buenos Aires para que conozca el club por dentro”, narró.

El sueño de conocer el estadioTomás Adolfó Ducó lo cristalizó en 2002. Acompañada por su tía Emilce recorrió los 542 kilómetros que separan a su ciudad del Palacio Quemero. “Fue como llegar a Disney”, comparó. “Cuando llegamos a Buenos Aires nos tomamos la línea 46 que nos dejó en la puerta del estadio. Al ingresar al club me emocioné mucho. No paraba de llorar. En esa época el entrenador era Brindisi y mi ídolo el uruguayo (Sebastián) Morquió”, citó.

Esa jornada finalizó de la mejor manera para la entrerriana fanática del Globo. “En ese entonces los jugadores concentraban en el club. Al ingresar al campo de juego una persona baja de las escaleras de la platea. En ese momento no llegué a ver quien era porqué yo estaba de espaldas. Después me tocan la espalda y me pregunta ¿Sos Emilce?. Cuando me di vuelta observé que era Morquio que venía con la camiseta. Fue el día más feliz de mi vida”, aseveró.

Emilce Fernandez Huracán 3.jpg Emilce, en el verde césped del estadio Tomás A. Ducó

A partir de ahí Emilce comenzó a visitar con mayor frecuencia el Palacio. “Me gusta ir a la platea, pero lo vivo con mucha pasión, como si estuviese en la popular”, aclaró. “Si tengo que decirle al árbitro, bajo la escaleritas y se lo digo. Lo he hecho en varias oportunidades”, subrayó.

Las gradas del Ducó es un espacio donde originó un sinfín de anécdotas. “He lucido esa primera remera de Huracán en la cancha. Hoy en día tiene un montón de firma de jugadores. Ya no queda espacio donde meter un gancho. Un día un señor de edad me quiso comprar esa camiseta. Le dije que no, que no la vendía por nada del mundo. Tiene muchos años y tiene un valor sentimental muy grande”.

La final que protagonizará el Globo en Santiago del Estero

El paso de los minutos eleva la ansiedad de los fanáticos del Globo. La ilusión por levantar el trofeo en Santiago del Estero despierta la ilusión de los Quemeros. “Vamos a ganar 3 a 1. Goles de (Walter) Mazzanti, (Matko) Miljevic y (Erik) Ramírez ”, confió Emilce, quien dejó de lado su rol de periodista para exhibir el escudo de Huracán.

“Quiero que llegue el domingo para disfrutarlo acá en familia. Y con mucha ilusión. Fui a la cancha esa vez que jugamos con Vélez en la época del tiqui-tiqui del equipo de (Ángel) Cappa. Volví a casa con el corazón hecho pedazos. Espero que esta vez sea la revancha”, deseó.

Emi adelantó que no realizó promesas en caso de celebrar un nuevo título, pero si que apostará por las cábalas. “En encuentros importante me gusta tener la camiseta, pero las tengo en Santa Elena y desde hace un tiempo estoy viviendo en Paraná. Voy a pedir que me manden alguna porqué es la cábala”, cerró.