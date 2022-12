 Sabrina Scévola vuelve a Rocamora 

¿Por qué Pelé no jugó nunca en Europa?

Sabrina, la ex pivote, fue una de las jugadoras con mayor recorrido e historia en La Liga Femenina. Colgó las zapatillas tras el reciente paso de Rocamora por la Sudamericana, con una despedida que estuvo llena de aplausos por las casi 2000 personas presentes en el Estadio del CEF N° 3 de Concepción del Uruguay. Unas de las máxima reboteras que tiene la Liga Femenina, de gran carisma, y el respeto que generó Sabri tanto adentro como afuera de la cancha a lo largo de su carrera fue impecable, ahora lo hará desde el banco en la institución Roja. "Me tocó volver desde otro lado. Es un paso que doy en mi carrera y hacerlo en un lugar que ya conozco y en el cual siempre me sentí cómoda ayuda muchísimo, sin dudas será un gran desafío, y soy reiterativa con esto pero hacerlo en un lugar que ya conozco, con gente que ya conozco, ayuda y facilita mucho las cosas, como siempre, tratar de hacer lo mejor posible y buscar estar a la altura de esta experiencia", manifestó.

Rocamora volverá al trabajo en la primera semana de enero, a mediados del mismo mes tendrá su primer juego del año ante Obras Sanitarias en el Julio César Paccagnella. Hasta el momento la única incorporación es la pivote Grecia Agostina González proveniente de Paracao de Paraná.