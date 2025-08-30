Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Peñarol resignó sus primeras unidades en el Torneo Clausura de la LPF. Atlético Neuquén y Atlético Paraná desperdiciaron la chance de acercarse al Tricolor.

Se disputó este sábado la cuarta fecha del Torneo Clausura Masculino de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En la jornada hubo varias resultados que sorprendieron. Peñarol, resignó sus primeras unidades en el certamen al igualar 1 a 1 ante Palermo, en barrio Rocamora. El Tricolor conservó su invicto gracias al gol anotado a los 91 minutos por Joaquín Fernández.

Por otro lado, Don Bosco celebró su primera victoria al superar 1 a 0 a Atlético Neuquén en el estadio Luis Renaud.

Se juega la cuarta fecha de la Copa de la LPF

Otro de los batacazos de la jornada lo protagonizó Camioneros, que derrotó 3 a 2 a Atlético Paraná en el estadio Pedro Mutio.

Además, Patronato goleó 4 a 0 a Instituto, en Villa Uranga; Belgrano le ganó 1 a 0 a Oro Verde; Universitario superó 2 a 1 a Los Toritos, en barrio San Roque. Mientras que Argentino derrotó 1 a 0 a San Benito en Newbery y Zanni. Sportivo Urquiza tuvo fecha libre.

Posiciones de la Copa de la LPF

Peñarol 10

Patronato 7

Sportivo Urquiza, 7

Atlético Neuquén 6

Belgrano 6

Camioneros 6

Atlético Paraná 6

Palermo 5

Argentino 4

Don Bosco 4

Universitario 4

Instituto 4

San Benito 3

Oro Verde 3

Los Toritos 1 punto.