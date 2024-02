Rodrigo Lugón sorprendió con la pole position en TC Pick Up

Entre las figuras que siguen este año en el TC Pick Up y las que se sumaron, emergió triunfante un piloto que encara su 2ª temporada en la categoría y la 1ª junto al Gurí Martínez Competición. Se trata de Rodrigo Lugón (Ford Ranger), quien obtuvo la “pole position” en la apertura de la temporada, que se lleva a cabo en el autódromo de La Plata.

“Estoy muy contento por arrancar el año así en una categoría tan difícil. El equipo me entregó una gran camioneta y un gran motor. La vuelta fue muy buena y la goma le cayó muy bien, salió todo redondito. Desde que me subí a la camioneta me sentí como en casa ”, indicó Lugón en Campeones Radio, tras convertirse en el 16º “poleman” distinto en la historia del TCPK.

Palazzo, que regresó este año al TC Pick Up tras ausentarse en 2022, también alcanzó su mejor desempeño en clasificación. Hasta hoy, lo más destacado del pinamarense era el 7º lugar en Centenario 2022, con una Toyota Hilux del Dole Racing, la misma receta en la que confió para esta temporada.

Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) quedó 3º, a 0s373, por delante de otro campeón de la categoría, Gastón Mazzacane (VW Amarok), que fue 4º a 0" 620/1000. El restante monarca de TCPK que compite en este 2024 es Mariano Werner (Toyota Hilux), que clasificó 6º, a 0" 708/1000. Entre ellos se mezcló Otto Fritzler (Nissan Frontier), que se ubicó 5º e igualó su mejor clasificación (también fue 5º en Comodoro Rivadavia 2023).

Los debutantes Julián Santero (Toyota Hilux) y Facundo Ardusso (Chevrolet S10) no tuvieron una clasificación destacada. Al mendocino, que había sido el más veloz del entrenamiento, no le sentó bien el juego de neumáticos nuevo y sufrió un despiste que no le permitió ir más allá del 11º puesto, a 1" 079/1000. El santafesino, en tanto, fue 16º a 1" 427/1000, pero se mostró satisfecho con la evolución dado el escaso tiempo que tuvo para girar desde la puesta en pista de la camioneta.

Este domingo se correrán las series: Rodrigo Lugón (Ford Ranger) y Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) largarán adelante en la 1ª batería, que se pondrá en marcha a las 9:30. Hernán Palazzo (Toyota Hilux) y Gastón Mazzacane (VW Amarok) harán lo propio en la 2ª, que comenzará a las 9:55.