Robertina Nader Olivera y su medalla dorada con aroma a café

Para este logro Robertina tuvo un desempeño ascendente, en la que inició con un tercer puesto en la primera clasificación para luego mejorar su performance en las siguientes pruebas y así poder subirse a lo más alto del podio.

Robertina Nader Olivera habló tras su consagración

Patonadora 2.jpg

Tras algunos días en tierras cafeteras, la joven deportista está de regreso en la capital entrerriana, donde mantuvo una charla con UNO.

“Estoy muy contenta por este logro. El resultado fue el producto de mucho trabajo realizado en cada entrenamiento”, inició brevemente su relato Nader Olivera, para luego recordar cómo fue la competencia: “Fue un torneo bastante bueno. En mi primera danza quedé tercera, por lo que para mi segunda danza subí un puesto. En el baile libre sumé muchos puntos y pude quedar en el primer lugar. No fue fácil, por lo que me puso muy contenta haberlo logrado”.

Robertina también consideró que para poder consagrarse campeona en el Panamericano de patín tuvo que realizar una preparación constante: “Entrené todos los días durante el verano, sin tomarme vacaciones. Fui esforzándome para ir mejorando en cada clase y pude llegar de buena forma a este torneo”.

“El deporte me gusta mucho y disfruto de competir –prosiguió–, Poder representar a mi club, a la ciudad, a la provincia y al país es algo hermoso. Eso me motiva a ponerle todas las ganas a cada entrenamiento y cuando me toca competir. Las sensaciones que tengo cuando las cosas me salen bien fueron muy lindas, hermosas, y por eso estoy muy agradecida a las personas que me apoyan siempre y están cerca mío”.

Robertina Nader Olivera también contó cuáles son sus próximas metas en su incipiente carrera como patinadora.

“Lo primero que busco es superarme en cada torneo que disputo. Un sueño es poder participar de un mundial y sé que para llegar debo entrenar muy duro”, explicó.

Además enumeró cuáles son los próximos desafíos que tiene por delante: “Tengo previsto participar de los campeonatos Sudamericano y Absoluto, que vendría a ser una especie de torneo nacional, que se disputarán en agosto y octubre. El campeonato Absoluto será en San Juan y el Sudamericano todavía no está definido el lugar”.

El equipo de trabajo

Para llevar adelante su preparación en Patronato, Robertina tiene como técnico de cabecera a Gustavo Dreiszigacker, quien comparte labor con el santafesino Gustavo Sierra. Además trabajan junto a ella el preparador físico Gastón Benavides y la profesora en flexibilidad Rocío Barsano.

Dreiszigacker también se refirió al logro de su alumna: “Esa escala que realizó en la competencia, del tercero al primer puesto, ella la viene teniendo en el último tiempo. Hace dos años comenzamos con este proyecto de danza, en el que tuvimos otras experiencias internacionales. El año pasado participó de un Sudamericano y, si bien el resultado no fue el mismo que ahora, lo supo aprovechar en su proceso de aprendizaje. Ese logro, el de saber aprender de las experiencias, creo que fue el resultado más importante más allá de la medalla, que fue algo hermoso para ella y para todos los que trabajamos a su lado”.

“Robertina tiene grandes virtudes sobre la pista, ya que es una patinadora muy histriónica. Pero además acompaña sus condiciones con otras cualidades como la constancia en sus entrenamientos, la paciencia para no desesperarse cuando las cosas no le salen y la perseverancia para seguir trabajando para corregir sus errores y mejorar”, cerró el entrenador.

Sacándole provecho al nuevo piso

robertina en patornato.jpg

En los últimos meses Robertina, y los demás patinadores de la entidad Rojinegra, se han entrenado en el nuevo piso de parqué de la institución de barrio Villa Sarmiento, el cual fue inaugurado en marzo, y que es propicio para que los patinadores lleven adelante una óptima preparación para afrontar sus competencias.