River y Vélez empatan 0-0 al término del primer tiempo

River y Vélez, en un duelo clave para el futuro del Millonario, igualan 0-0 tras un primer tiempo intenso en el Amalfitani.

16 de noviembre 2025 · 17:00hs
River y Vélez igualan 0-0 en el José Amalfitani en un duelo que puede definir el cierre de la temporada. Desde el primer minuto, ambos equipos mostraron intensidad y compromiso, conscientes de lo que está en juego. El encuentro, cargado de tensión y ritmo, mantiene a los hinchas atentos en Liniers, con chances para ambos lados."

River, todavía con el golpe emocional de la caída 2-0 ante Boca en el Superclásico, afronta esta tarde una prueba decisiva. El conjunto de Marcelo Gallardo necesita sumar para no resignar una de sus últimas posibilidades de asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores.

LEER MÁS: River visita a Vélez con la obligación de ganar y esperar una ayuda para la Libertadores

Inicio intenso en Liniers: River y Vélez, 0-0

Vélez vs. River Plate (1).jpeg

Enfrente está el Vélez de Guillermo Barros Schelotto, que busca cerrar el año con un triunfo resonante ante su gente y complicarle el panorama al Millonario. En estos primeros minutos, el encuentro se muestra parejo, con mucha disputa en el mediocampo y sin aproximaciones claras, pero con la sensación de que en cualquier momento puede romperse el cero.

River Plate Vélez Sarsfield Torneo Clausura
