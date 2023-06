Riquelme tuvo su noche con una gran despedida

“José (a Pekerman): usted me ha formado desde muy chiquito. Quiero agradecerle todo lo que hizo por mí”.

“Coco (a Basile), lo quiero mucho. Me costó mucho encontrarlo, pero usted me enseñó cosas del fútbol y de la vida. Con esa barba está más lindo que nunca”.

“Señor (a Bianchi), usted llegó en 1998. Usted es el culpable de que los bosteros pensemos que ganar la Copa Libertadores es fácil. El cariño de la gente es porque usted nos enseñó a competir. Solamente le tengo que agradecer. Lo quiero mucho y es parte de mi familia”.

“El fútbol me ha dado todo en la vida. Yo soñaba comprarle la casa a mi mamá, pero desde mi debut con Unión de Santa Fe hasta hoy me han ovacionado siempre. Fui un afortunado, porque me tocó jugar al lado del más grande que vi desde chiquito, que fue Diego Maradona. Hoy es un día maravilloso para todos los bosteros, porque pudimos disfrutar todos juntos. Después pasó el tiempo, me fui poniendo más viejo, y tuve la suerte de jugar al lado de alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, pero tuve la suerte de tenerlo hoy acá. Sabía que el enano se tenía que ir de vacaciones y por eso le quería pedir disculpas a su familia. Para nosotros tener a Leo (Messi) será inolvidable”.

“La vida me dio demasiado. No puedo recibir tanto cariño de todos ustedes. Mi papá me hizo bostero y así voy a morir. Cada día que me levanto y que me voy a dormir, me miro al espejo y le pido a Dios que sigamos teniendo esta relación. Les mando un beso muy grande. Muchas gracias”.